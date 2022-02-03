الإحصاء التركية: التضخم السنوي يصل إلى نحو 49% في يناير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا بنسبة 11.10% في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري، ليبلغ 48.69% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين خلال يناير بواقع 10.45% على أساس شهري فيما بلغ 93.53% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 22.58% وأسعار المنتجين بنسبة 49.93% اعتبارا من يناير، مقارنة مع معدلات آخر 12 شهرا.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

وقبل شهر من اليوم، أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسجل أعلى مستوياته في 19 عاما بعد انخفاض قيمة الليرة.

وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 21.31%، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو/ حزيران 2023.

وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر الماضي إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي من جديد.