البنك المركزي في أوكرانيا يجمع تبرعات للجيش

فتح البنك المركزي الأوكراني حسابًا خاصًّا لجمع التبرعات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في ظل هجوم روسي مستمر على البلاد منذ 5 أيام.

وجاء قرار البنك المركزي بعد أن فرضت الحكومة الأوكرانية الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن حاكم البنك الأهلي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو عن فتح الحساب الخاص في تصريح عبر الفيديو ألقاه في 24 فبراير/ شباط.

ويظهر أن الحساب يقبل التبرعات بعملات متعددة من المانحين (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني) والهريفنيا الأوكرانية.

البنك الأوكراني يدشن موقعًا إلكترونيًا لجمع التبرعات للجيش من جميع أنحاء العالم#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/0JC2kCBWSB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

ملايين الدولارات

وأفادت شركة (إليبتيك) لتحليلات خدمات العملات الرقمية، أمس الأحد، بأن الحكومة الأوكرانية تلقت تبرعات بالعملة المشفرة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، وكذلك منظمات الإغاثة والمتطوعون في البلاد.

وأفادت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه منذ الخميس الماضي عندما بدأ القصف الروسي لأوكرانيا تم التبرع بأكثر من 14 مليون دولار.

ووفقًا للشركة، كان معظم التبرعات من عملتي بيتكوين وإيثر الرقميتين؛ إذ تلقت منظمة غير حكومية واحدة تبرعا بعملة البيتكوين تبلغ قيمته 3 ملايين دولار.

The Ukrainian government has now received over $10 million in crypto donations since yesterday – across 12,799 transactionshttps://t.co/t9R5KMsVi5 — Tom Robinson (@tomrobin) February 27, 2022

وكانت الحكومة الأوكرانية قد استخدمت موقع تويتر، السبت، لطلب التبرعات بالعملات المشفرة.

وقال تقرير سابق لشركة (إليبتيك) إنه تم استلام تبرعات تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار في غضون 8 ساعات.

واكتسبت التبرعات بالعملات المشفرة أهمية كبيرة في هذا الصراع، إذ تتوخى منصات التمويل الجماعي التقليدية الحذر من تمويل مشتريات الأسلحة.

وحجبت خدمة جمع التبرعات الأمريكية “باتريون” نداء من منظمة أوكرانية تطلب تمويلا للتدريب العسكري على أساس أنها تنتهك إرشادات المنصة.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT. BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

تجميد أصول بوتين

من جهتها، قررت اليابان تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين، وذلك ردًّا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن رئيس وزراء اليابان فومي كيشيدا، القول إن “الغزو الروسي لأوكرانيا محاولة أحادية لتغيير الوضع الحالي بالقوة وزعزعة أساس النظام الدولي”.

Japan has decided to freeze the financial assets of Russian President Vladimir Putin and other key government officials in response to the Russian aggression in Ukraine. https://t.co/qQXCIrGVu5 #news — Global News Aggregate (@AggregateGlobal) February 27, 2022

وقال كيشيدا إن العمل الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي، لا يمكن السكوت عليه، مضيفا أن اليابان تدين هذا العمل بشدة.

كما أشار إلى أن هناك حاجة لرد فعل موحد وحازم لحماية أساس النظام الدولي.

وأوضح أن اليابان سوف تنضم للولايات المتحدة والدول الأوربية في حظر بنوك روسية معينة من نظام سويفت الدولي للدفع.

وقال كيشيدا إن اليابان سوف تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.