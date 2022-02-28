اقتصاد|أوكرانيا

البنك المركزي في أوكرانيا يجمع تبرعات للجيش

البنك المركزي الأوكراني (تويتر)
28/2/2022

فتح البنك المركزي الأوكراني حسابًا خاصًّا لجمع التبرعات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في ظل هجوم روسي مستمر على البلاد منذ 5 أيام.

وجاء قرار البنك المركزي بعد أن فرضت الحكومة الأوكرانية الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن حاكم البنك الأهلي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو عن فتح الحساب الخاص في تصريح عبر الفيديو ألقاه في 24 فبراير/ شباط.

ويظهر أن الحساب يقبل التبرعات بعملات متعددة من المانحين (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني) والهريفنيا الأوكرانية.

ملايين الدولارات

وأفادت شركة (إليبتيك) لتحليلات خدمات العملات الرقمية، أمس الأحد، بأن الحكومة الأوكرانية تلقت تبرعات بالعملة المشفرة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، وكذلك منظمات الإغاثة والمتطوعون في البلاد.

وأفادت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه منذ الخميس الماضي عندما بدأ القصف الروسي لأوكرانيا تم التبرع بأكثر من 14 مليون دولار.

ووفقًا للشركة، كان معظم التبرعات من عملتي بيتكوين وإيثر الرقميتين؛ إذ تلقت منظمة غير حكومية واحدة تبرعا بعملة البيتكوين تبلغ قيمته 3 ملايين دولار.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد استخدمت موقع تويتر، السبت، لطلب التبرعات بالعملات المشفرة.

وقال تقرير سابق لشركة (إليبتيك) إنه تم استلام تبرعات تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار في غضون 8 ساعات.

واكتسبت التبرعات بالعملات المشفرة أهمية كبيرة في هذا الصراع، إذ تتوخى منصات التمويل الجماعي التقليدية الحذر من تمويل مشتريات الأسلحة.

وحجبت خدمة جمع التبرعات الأمريكية “باتريون” نداء من منظمة أوكرانية تطلب تمويلا للتدريب العسكري على أساس أنها تنتهك إرشادات المنصة.

تجميد أصول بوتين

من جهتها، قررت اليابان تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين، وذلك ردًّا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن رئيس وزراء اليابان فومي كيشيدا، القول إن “الغزو الروسي لأوكرانيا محاولة أحادية لتغيير الوضع الحالي بالقوة وزعزعة أساس النظام الدولي”.

وقال كيشيدا إن العمل الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي، لا يمكن السكوت عليه، مضيفا أن اليابان تدين هذا العمل بشدة.

كما أشار إلى أن هناك حاجة لرد فعل موحد وحازم لحماية أساس النظام الدولي.

وأوضح أن اليابان سوف تنضم للولايات المتحدة والدول الأوربية في حظر بنوك روسية معينة من نظام سويفت الدولي للدفع.

وقال كيشيدا إن اليابان سوف تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات