صديق بوتين.. الملياردير الروسي أبراموفيتش يتخلى عن رئاسة نادي تشلسي الإنجليزي

أعلن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشلسي أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وقال أبراموفيتش -الذي اشترى النادي اللندني في 2003- إن المؤسسة “في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح النادي”.

وأضاف في بيان “لقد نظرت دائما إلى دوري بصفتي حارسا مسؤولا عن النادي، وتتعلق وظيفتي بضمان تحقيق نجاح مماثل لما وصلنا إليه اليوم، وكذلك البناء للمستقبل، إلى جانب القيام بدور إيجابي في مجتمعنا”.

وتابع “لقد كنت باستمرار أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي، وما زلت ملتزما بهذه القيم”.

ولم يكشف أبراموفيتش أو تشلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية.

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

وكان مدرب تشلسي، توماس توخل، قد أقر بأن وضع أبراموفيتش “مقلق” لفريقه منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت السلطات البريطانية عقوبات عدة تستهدف المصالح الروسية، فيما طلب نائب عن حزب العمال، الخميس، الحكومة بوضع اليد على أملاك أبراموفيتش الذي لا تستهدفه تلك الإجراءات.

وقال المدرب الألماني، الجمعة، لصحفيين “لا يمكننا التظاهر بأنها ليست مشكلة، الوضع رهيب بشكل عام بالنسبة لي ولطاقمي ولكل الناس في كوبهام (مركز تدريب تشلسي) وللاعبين”.

وتابع توخل الذي يلاقي فريقه ليفربول، الأحد، في نهائي كأس الرابطة “لم يتوقع أحد هذا الأمر، وكما قلت هذا الأمر يؤثر في معنوياتنا وحماستنا خلال مقاربة النهائي”.

صورة قديمة لأبراموفيتش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأضاف توخل الذي قاد تشلسي إلى لقب دوري أبطال أوربا الموسم الماضي “هناك كثير من الشكوك حول وضع نادينا والوضع في المملكة المتحدة لدرجة أن تعليقي لن يكون له أي معنى”.

وطالب توخل السماح للاعبيه أن “يركزوا على الرياضة وعدم الانغماس في السياسة”، مضيفًا “كل هذا يجلب كثيرا من عدم اليقين لجميع الأشخاص والعائلات المنخرطة أكثر منا، أفكارنا معهم وهذا هو الأهم”.