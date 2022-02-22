أسعار النفط تقفز إلى مستوى قياسي جديد مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوربيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2% إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت 2%، أمس.

وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6%، إلى 94.32 دولار للبرميل.