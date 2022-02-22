أزمة أوكرانيا.. أسهم أوربا تهبط لأدنى مستوياتها في 7 أشهر والنفط يصعد إلى أعلى قمة منذ 7 سنوات

هبطت الأسهم الأوربية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وأمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوربيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوربي 1.7% بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي.

ونزل المؤشر نحو 10% عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير/ كانون الثاني.

وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثرا من غيره من المؤشرات الأوربية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2%.

ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2.1% في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2%.

ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبيا مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون أن يعلنوا عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.

وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك أسوأ الأسهم الأوربية أداء، حيث هبطت 2.7% و3.1% على الترتيب.

النفط في قمة 7 سنوات

وقفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيا جديدا في 7 سنوات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بـ2.10 دولار أو 2.2% إلى 97.49 دولارا للبرميل، بعدما زادت بـ2% أمس.

أسعار النفط تقفز إلى مستوى قياسي جديد (رويترز)

وزادت العقود في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إلى 97.66 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ3.25 دولارات أو 3.6% إلى 94.32 دولارا للبرميل.