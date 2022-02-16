إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/شباط الجاري.

وأضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي، ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز.

وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى 4 مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.

مصر🇪🇬 تحتل المرتبة السادسة عربيا في حجم احتياطي الغاز بـ 2.1 تريليون متر مكعب.. فلماذا تستورد الغاز الإسرائيلي إذا كانت مكتفية ذاتيا؟

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وقد صارت إسرائيل موردًا رئيسًا للغاز الطبيعي إلى مصر المتعطشة للطاقة في يناير/كانون الثاني 2020، بعد البدء في الإنتاج من حقلي “تمار” و”ليفياثان” البحريين للغاز. ويتم توريد حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.

وبداية العام الماضي 2021، اتفق وزير البترول المصري طارق الملا مع وزير الطاقة الإسرائيلي حينها يوفال شتاينتز -خلال لقاء بينهما في تل أبيب- على العمل حول اتفاقية حكومية لربط حقل غاز “ليفياثان” الإسرائيلي -الواقع في البحر المتوسط شمال حيفا- بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.

ووفقًا لبيانات سابقة، فإن شركة “دولفينوس” القابضة في مصر، تشتري 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات من حقلي لوثيان وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.