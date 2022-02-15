النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات وسط مخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على 7 سنوات.

ودفعت المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا بأسعار النفط إلى أن تقفز قرب 100 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه “سمع” أن روسيا قد تغزو بلاده يوم الأربعاء.

وروسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

وقال محللون بأسواق النفط في نيويورك إن السوق “شديدة الحساسية تجاه التطورات المتعلقة بالوضع الروسي الأوكراني” وإن الوضع يتأزم بشدة الآن مما يدفع الزبائن إلى الشراء.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار بنسبة 2.16% لتبلغ 96.48 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وقفزت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.36 دولار (2.53%) لتبلغ 95.46 دولارًا للبرميل عند التسوية.