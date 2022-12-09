خبير مصرفي مصري: هذا هو الخيار الوحيد للخروج من أزمة التضخم (فيديو)

قال طارق متولي الخبير المصرفي المصري، ونائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، إن الحل لخروج البلاد من أزمة التضخم الحالية هو “الاستثمار”، مؤكدا أن هذا الخيار الأول والوحيد حاليا.

وقال في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، في تعليقه على ارتفاع نسبة التضخم في مصر إن “الحل الوحيد المطلوب من الحكومة هو الاستثمار، بسبب وجود فجوة تمويلية وأخرى في الادخار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو السكان”.

وأضاف “كل هذه الظروف ضاغطة، والحل ليس القرض، يجب على الحكومة أن تتجه الى الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 21.5 % على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 19.0 % في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويأتي ارتفاع التضخم الحاد، مدفوعا بقيام المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط 24 جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 18.5 جنيها في أكتوبر.

الخبير المصرفي طارق متولي: لا يمكن السيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع في ظل اضطراب سوق الصرف #الجزيرة_مباشر #مصر #المسائية pic.twitter.com/7hoWlc2bya — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2022

سبب التضخم

وقال متولي إن “النسبة مرتفعة وهي متوقعة في ظل عدم استقرار سوق الصرف، وهذا يفضي إلى تسعير المواد بشكل غير حقيقي”، متوقعا أن يرى الاقتصاد أرقاما أعلى في نسبة التضخم في الشهور القادمة.

وأضاف “لن نستطيع الدخول بمرحلة الاستقرار حتى نسيطر على سوق الصرف، ودون وجود السوق السوداء”.

وبين أن العام القادم سيكون أشد قسوة على الاقتصاد العالمي، وتابع “العالم كله يمر بأزمة كبيرة، ولكن هناك عوامل زادت شدة الأزمة في مصر، من قرارت إدارية اتخذناها في فبراير/شباط الماضي، لكن هناك أمل في التعافي مع نية البنك المركزي رفع بعض القيود الاقتصادية”.

وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.9 % خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بصدارة مجموعة الحبوب التي ارتفعت بنسبة 52.1 % مقارنة مع نوفمبر 2022.

كما زادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 13.8% على أساس سنوي، و14.4% لمجموعة الملابس والأحذية، والرعاية الصحية 12.4 %، والنقل والمواصلات 16.6%.

واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.