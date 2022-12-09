الجنيه المصري يواصل تراجعه في السوق “السوداء” قبل اجتماع صندوق النقد

زاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.

ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في طلب مصر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مستوى الخبراء.

ونقلت رويترز عن أحمد كجوك مساعد وزير المالية المصري قوله، الأربعاء الماضي، إنه يتوقع أن يوافق مجلس صندوق النقد على الحزمة خلال اجتماعه.

وعندما أعلنت مصر عن الاتفاق على مستوى الخبراء قالت إنها انتقلت إلى “نظام صرف مرن على نحو دائم، الأمر الذي يترك لعوامل العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى”.

وفي بيان أصدره مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أكد كجوك أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف لتحقيق سعر صرف مرن.

ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.

اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء أكثر ( 33 جنيه للدولار الواحد)، مما زاد الضغط على مصر قبل صندوق النقد الدولي الحاسم الأسبوع المقبل. حيث لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملات الأجنبية على الرغم من أن الجنيه قد شهد انخفاض كبير pic.twitter.com/qd4JodaRtY — د. مخلص الناظرMokhles Nazer (@Dr_MokhlesNazer) December 9, 2022

ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.

وقال غاب ميغر من أرقام كابيتال “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.

سعر #الجنية_المصرى اللي بيتم التعامل عليه في السوق السوداء أصبح ب 31 جنيه قصاد #الدولار .

وقرض صندوق النقد رغم موافقة لجنة الخبراء لكن لم يتم البت فيه من صندوق النقد الدولي نفسه اعرف القصة وتابع الحلقة كاملة

من هنا 👈https://t.co/A5Y5BSvAUM #مصر #SummaryEgypt pic.twitter.com/hfWaonbcNp — summary.egypt (@SummaryEgypt) December 8, 2022

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر الماضي. ومنذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016.

قال ويقولك الدور الارضي كخة على ما نزلت السبت فرقت ثلاثة جنية في الدور الأول

امال الدور العاشر يعني 30 جنية

حسبنا الله ونعم الوكيل

لطفك يااااارب #الجنيه_المصري #رئيس_الوزراء pic.twitter.com/7XIGCSqghV — احمد الاهلاوي (@ahmedxx68) December 9, 2022