بـ100 مليون دولار.. شركة تركية تضع حجر أساس مصنع بمصر

أعلنت مجموعة “آرتشليك” التركية للأدوات المنزلية، اليوم الخميس، عن وضعها حجر أساس افتتاح مصنع جديد لها بمصر، باسم شركة “بيكو” بقيمة 100 مليون دولار بهدف إنتاج الأدوات المنزلية وتصديرها لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي بيان صدر عن المجموعة قالت إنها “أضافت مركز إنتاج جديد لها في إطار هدفها للنمو عالميا حيث تعمل في مصر منذ العام 2012 في بيع المنتجات باسم شركة بيكو”.

وأوضحت أن “لديها 30 مركز إنتاج في 9 دول، وتأتي خطوتها الجديدة في مصر لاستكمال توسعتها العالمية، حيث سيوفر المصنع الجديد فرص عمل لألفي شخص، ليكون المصنع مركز إنتاج إقليميا”.

وأفادت المجموعة التركية بأن “المصنع ينتظر أن يستكمل العام المقبل، على مساحة 114 ألف متر مربع، حيث يتمتع المصنع بطاقة تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار”.

وتهدف المجموعة بحسب بيانها إلى “إنتاج أجهزة التبريد والتدفئة والأفران والطبخ في المرحلة الأولى، ولاحقا إنتاج أجهزة التكييف والتلفزيونات والغسالات”.

ووفق البيان، حضر مراسم وضع حجر الأساس القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة صالح موتلو شن وأحد مديري مجموعة “كوتش” التجارية وهو فاتح كمال إيبيجلي أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة آرتشليك هاكان بولغورلو، ومدير شركة بيكو في مصر أوميت غونال، ومسؤوليين رفيعين من الدولة.

وقال إيبيجلي أوغلو في حفل التدشين “تعد مصر سوقا ذا إمكانات عالية يوفر فرصا للشركات العالمية من خلال القوى العاملة المختصة وحوافز الاستثمار، نقوم باستثمار استراتيجي آخر في رحلة النمو العالمي لشركة آرتشليك”.

وأضاف “تعتبر بداية الإنتاج في مصر مؤشرا مهما على وقوفنا بقوة خلف التزاماتنا طويلة الأجل في المنطقة، ونؤمن أن المصنع الجديد، سيضع نموذجا من حيث التنمية المستدامة وتقنيات الإنتاج المتقدمة”.

وكان محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قد أعلن الشهر الماضي أن شركة “بيكو”، “ضخت 100 مليون دولار العام الحالي لإنشاء مصنعها في مدينة العاشر من رمضان (شمالي القاهرة) لإنتاج الأجهزة المنزلية”.

وقبل نحو أسبوعين كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحضير لاجتماع بين مسؤولين أتراك ومصريين، بعد فتور دام سنوات.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال أردوغان إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

ارتفاع حجم التبادل التجاري

وكان القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة قد أشار إلى ارتفاع حجم التجارة بين تركيا ومصر، موضحًا أنها زادت بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، في حين كان 1.3 مليار في الربع الأول من 2021.

وأشار إلى توفير حوافز عامة وخاصة للشركات المستثمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الأتراك.