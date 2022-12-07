أسعار النفط تهبط لمستويات ما قبل أزمة أوكرانيا وسط مخاوف بشأن الاقتصاد

تراجعت أسعار النفط الأمريكي في تعاملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها عند التسوية هذا العام، وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للبرميل للمرة الثانية في 2022.

جاء ذلك مع فرار المستثمرين من السوق المتقلبة في ظل حالة الغموض الاقتصادي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.33 دولارات بما يعادل 4% إلى 79.35 دولارا للبرميل عند التسوية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.68 دولار بما يعادل 3.55% إلى 74.25 دولارا، وهو أدنى مستوى له عند التسوية هذا العام.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% لثلاث جلسات متتالية، متخلية عن معظم مكاسبها لهذا العام.

وأثارت سلسلة من الأخبار السلبية قلق المستثمرين على الرغم من الحرب المستمرة في أوكرانيا وواحدة من أسوأ أزمات الطاقة في العقود الأخيرة.

وتجاهلت سوق النفط إلى حد كبير التهديدات للإمداد، مثل تلك الناجمة عن فرض مجموعة السبع سقفا لسعر الصادرات الروسية المنقولة بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما يرجّح أن يدفع موسكو إلى خفض إنتاجها.

وتخفف المزيد من المدن في الصين القيود المرتبطة بكوفيد-19، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف الهبوط الحاد للنفط.

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 على نطاق واسع.

وجاء الإعلان بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة (صفر كوفيد).

وتراجعت الواردات والصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني إلى مستويات لم تُسجَّل منذ مطلع 2020.

وانخفضت الواردات في نوفمبر بنسبة 10.6% على أساس سنوي في أكبر تراجع منذ مايو/ أيار 2020، بحسب الإدارة العامة للجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 8.7% في الفترة نفسها.