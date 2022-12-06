رغم استقرار سعره عالميا.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية خلال هذا الأسبوع، فوصل عيار 21 منه مستوى 1830 جنيها للغرام (73.5 دولارا).

وشهد طلب المعدن الثمين زيادة كبيرة عقب تخفيض الجنيه الذي خسر قرابة 25% من قيمته أمام الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقرر العديد من تجار الذهب التوقف عن تسعيره وسط حالة من الاضطراب في سعر صرف الدولار، وتصدر وسم #غلو_الدهب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وسجلت أسعار عيار 21 من الذهب زيادة بحوالي 600 جنيه خلال أسبوعين فقط، وسط حالة تذبذب وتغيرات يشهدها السوق المحلي أرجعها مسؤولون بالشعبة العامة للذهب إلى تعويم الجنيه وتغيّر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر ناجي فرج، في تصريحات لصحف محلية أن الارتفاع الكبير في سعر الذهب جاء بسبب الإقبال الكبير على عمليات الشراء، وعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي.

ولم يكن الارتفاع الأخير مفاجئا بالنسبة للعديد من التجار بالنظر إلى الوتيرة السريعة للزيادة، إلا أنه دفع بعض منصات التداول إلى وقف تداول ونشر أسعاره، قبل أن يسجل الغرام 1800 جنيه، أمس الاثنين، رغم استقراره بالبورصة العالمية.

وأعلنت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب عبر الإنترنت وقف نشر الأسعار مؤقتًا على موقعها الرسمي، وقالت إن الأمر مؤقت إلى حين “ضبط أسعار السوق”، إلا أنها عادت فسعرت غرام الذهب من عيار 21 بقيمة 1830 جنيها.

تلاعب ومضاربات

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذي للمنصة وعضو شعبة المشغولات الذهبية بأن هناك “حالة تلاعب فجّة تحت أوهام العرض والطلب”، وأشار إلى وجود تفاوت في الأسعار بالسوق بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

وأضاف إمبابي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هناك ما يبرهن على وجود مضاربات وتلاعب واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، لافتًا إلى وجود تسعير بالسوق الموازي تجاوز 36 جنيهًا للدولار.

وفي سياق متصل، قال ‏وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق‏ عبد النبي عبد المطلب إن غرام الذهب لعيار 24 من المفترض أن يساوي 1450 جنيهًا إلا أنه يزيد على 2000 جنيه بسوق الذهب المصري.

وأشار عبد المطلب إلى أن تجار الذهب يقدرون الدولار حاليًّا بنحو 34 جنيهًا، وتابع قائلًا: “صمت الجهات الرقابية عن هذا التصرف يضر كثيرًا بكافة نواحي الحياة في مصر”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر ناشطون ومغردون عن استيائهم وسخريتهم من ارتفاع الأسعار، وقال بعضهم إن الزيادة ستؤثر بطريقة مباشرة في إقبال الشباب بمصر على الزواج.

وقالت معلقة عبر فيسبوك: “الله يكون فى عون الشباب ربنا ييسرها عليهم ويحنن قلوب الأهالي. الموقف بقى صعب جدا”.

وعبر وسم #جرام-دهب قال أحد المدونين: “إنت متخيل إن مرتبك بقى ٢ جرام ذهب من غير حتى المصنعية!”.

جرام الذهب. 1800

لاحول ولا قوه الا بالله مطلوب عروسه عندها حساسيه من الدهب🙂💔

انت متخيل ان مرتبك مش مكمل ٣ جرام دهب

وبعدين من يؤتمن على العرض لايسأل عن الذهب😅😂 — Uncle Badawy 🇵🇸 (@Al_saftawy) December 5, 2022

وبطريقة ساخرة عبرت مغردة عن استيائها من ارتفاع الأسعار قائلة: “الدهب زاد عن 1700 جنيه وربع شاي العروسة وصل 40 جنيه يعني لا هتشوف العروسة ولا هتشرب الشاي بتاعها”.

وقال المدون أحمد سعيد عبر حسابه بفيسبوك ساخرًا: “الذهب ماشي هو والدولار ومش لاقيين حد يلمهم”.

استقرار الأسعار عالميا

عالميا لم يطرأ تغيّر يذكر على أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبرقفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضا بـ1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

لما يتحول الزواج في مصر لـ"من استطاع إليه سبيلا" محدش يلوم أو يستغرب لما تظهر مصائب مجتمعية جديدة يوم ورا يوم. للأسف البعض متخيل إن المشكلة بس في أسعار الذهب وإن ده اللي مخلي الشباب والبنات محبطين، مشكلة شبابنا هي فقر و عوز ونفسية متدمرة وتعليم لا ينفع وعلاج مغشوش. — بلال البخاري (@BelalElbukhary) December 6, 2022

ترجمه ارتفاع أسعار #الذهب اليوم فى مصر معناه أن سعر الدولار تخطى 36 جنيه مصرى

وهذا ينعكس أيضاً على سعر #الدولار فى السوق الموازى ليتخطى 40جنيه

ولم يحدث تعويم بعد ..لك الله يامصر — Mona_mousad (@MonaMousad) December 5, 2022