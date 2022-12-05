تسلا تستدعي 400 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة في أضواء التوقف

استدعت شركة “تسلا” الأمريكية للسيارات الكهربائية، أكثر من 400 ألف من سياراتها المبيعة في الصين، بسبب خطأ برمجي.

وقالت الهيئة الصينية الحكومية لتعديل الأسواق، في بيان الأحد، إن خطأ البرمجة من الشركة المصنعة يسفر عن إبقاء أضواء التوقف مطفأة عند تشغيل السيارة.

وأضافت أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى خطر اصطدام السيارات والحوادث في الأماكن المظلمة.

وذكر بيان الهيئة الصينية أن الشركة المصنعة استدعت 142 ألفا و277 سيارة من طراز “تسلا 3” أنتجتها بين تاريخي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، و7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما استدعت الشركة 292 ألفا و855 سيارة من طراز “تسلا واي/Y” تم إنتاجها بين 1 يناير/ كانون الثاني 2021، و11 نوفمبر 2022، بهدف تصحيح الخطأ وتحديث برنامجها.

وفي نوفمبر الماضي، قررت تسلا استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.

وقالت تسلا، ومقرها تكساس، إنها ستُجري تحديثا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، مضيفة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء.

وأظهر تحقيق في هذه الشكاوى أنه في حالات نادرة، وبشكل متقطع، ربما لا تعمل الأضواء عند بدء تشغيل السيارة بسبب مشكلة برمجية.