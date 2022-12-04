البنوك المركزية العالمية ترفع حيازتها للذهب إلى أعلى مستوى منذ عام 1974

قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية العالمية أضافت 31 طنا من الذهب إلى احتياطاتها الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1974.

وأوضح مجلس الذهب في تقريره الشهري، اليوم الأحد، أن البنوك المركزية حافظت على شهيتها ورفعت حيازتها إلى 36 ألفا و782 طنا في أكتوبر.

وتُعَد احتياطات الذهب الرسمية العالمية حاليا عند أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1974، وحسب التقرير، فقد اقتصرت مشتريات الذهب على عدد من البنوك المركزية في أكتوبر.

وكان البنك المركزي الإماراتي أكبر مشترٍ، إذ أضاف ما يزيد قليلا على 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب، ليرتفع صافي مشترياته على مدار العام إلى 18 طنا، وارتفع إجمالي احتياطاته إلى نحو 74 طنا تمثل 3% من إجمالي الاحتياطات العالمية.

واشترى البنك المركزي التركي -أكبر مشترٍ عالمي للذهب على مدار العام- 9 أطنان أخرى في أكتوبر، وارتفع إجمالي مشترياته الصافية على أساس سنوي إلى 103 أطنان، وهو أعلى مستوى للشراء منذ عام 2019 عندما اشترى 126 طنا، مع احتياطي عند 498 طنا.

واشترى البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان 9 أطنان أخرى من الذهب خلال الشهر، وهو حجم الذهب ذاته للشهر الخامس على التوالي، في حين أضاف البنك المركزي في كازاخستان 3 أطنان، بينما أضافت البنوك في الهند وقطر طنا واحدا لكل منهما.

وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ3355 طنا، وثالثا صندوق النقد 2814 طنا، ثم إيطاليا بـ2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا.

ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطات البنوك المركزية شهريا منذ عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.

ومجلس الذهب العالمي، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بأكثر من 1% يوم الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1783.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس/آب عند 1804.46 دولارات للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 1797.40 دولارا للأوقية.