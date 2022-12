تسلا تفقد ثلثي قيمتها خلال 2022 جراء تراجع المبيعات وقرارات إيلون ماسك

فقدت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ثلثي قيمتها في سوق الأسهم عام 2022 تحت تأثير مخاوف بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، والانزعاج من التقلبات المتكررة في صفقة شراء رئيسها إيلون ماسك لمنصة تويتر، ونهاية مرحلة الأرباح السهلة في بورصة (وول ستريت).

ورغم المشكلات، زادت الشركة عمليات تسليم سياراتها بنسبة 45% في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، وحققت أرباحًا تقرب من 9 مليارات دولار في هذه الفترة على رغم الارتفاع الكبير في النفقات، لكنّ هذه الأرقام أتت أدنى من الهدف المحدد على المدى الطويل الذي يلحظ ازديادًا في عمليات التسليم بنسبة 50% سنويًا.

والثلاثاء، تراجعت أسهم الشركة إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين، وانخفضت أسهم تسلا إلى أدنى مستوى خلال 28 شهرًا مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية الفاخرة بعدما استحوذ رئيسها التنفيذي إيلون ماسك على شركة تويتر، في أبريل/نيسان الماضي.

وفي السنتيْن الأخيرتيْن، كان الطلب أعلى من العرض في سوق السيارات الكهربائية، لكن هذا المنحى مرشح لأن ينقلب سنة 2023.

وباتت شركات مصنعة تقليدية كثيرة تبيع طرازات لسيارات كهربائية، بينها فورد وجنرال موتورز ونيسان وهيونداي وكيا وفولكسفاغن، وفي فئة السيارات الفاخرة دخلت شركات عدة على هذا الخط وهي مرسيدس بنز وبي إم دبليو وأودي وبولستار ولوسيد وريفيان.

لا تزال تسلا مهيمنة بقوة على السوق الأمريكية مع 65% من حصص السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لكن هذه النسبة أدنى من تلك التي سجلتها سنة 2020 التي كانت تبلغ 79%.

ولتحفيز المبيعات في الربع الرابع، أعلنت المجموعة عن عروض غير اعتيادية في البلاد.

ويبدو الوضع في الصين مقلقًا للشركة، إذ أن التعليق الحالي للإنتاج في مصنع تسلا في شنغهاي سيستمر لمدة أطول من المتوقع، بحسب وسائل إعلام.

