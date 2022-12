الاتحاد الأوربي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي (فيديو)

اتفقت دول الاتحاد الأوربي، الجمعة، على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولارًا لبرميل النفط المنقول بحرًا من روسيا.

وأعلنت التشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوربي أن ممثلي الدول الأعضاء اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وكتب حساب التشيك لرئاسة الاتحاد الأوربي عبر تويتر “السفراء يتوصلون إلى اتفاق بشأن سقف لسعر النفط المنقول بحرًا من روسيا، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي”.

وكانت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي تتباحث من أجل وضع حد أقصى للنفط الروسي.

#COREPERII | ✅ Ambassadors have just reached an agreement on price cap for Russian seaborne #oil 🛢️. Written procedure follows, decision will enter into force on publication in the Official Journal. EU stays united and #StandWithUkraine. 🇺🇦🇪🇺 #EU2022CZ pic.twitter.com/92vHTFDzxV

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 2, 2022