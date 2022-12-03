الاتحاد الأوربي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي (فيديو)

اتفقت دول الاتحاد الأوربي، الجمعة، على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولارًا لبرميل النفط المنقول بحرًا من روسيا.

وأعلنت التشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوربي أن ممثلي الدول الأعضاء اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وكتب حساب التشيك لرئاسة الاتحاد الأوربي عبر تويتر “السفراء يتوصلون إلى اتفاق بشأن سقف لسعر النفط المنقول بحرًا من روسيا، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي”.

وكانت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي تتباحث من أجل وضع حد أقصى للنفط الروسي.

#COREPERII | ✅ Ambassadors have just reached an agreement on price cap for Russian seaborne #oil 🛢️. Written procedure follows, decision will enter into force on publication in the Official Journal. EU stays united and #StandWithUkraine. 🇺🇦🇪🇺 #EU2022CZ pic.twitter.com/92vHTFDzxV — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 2, 2022

والأسبوع الفائت، اقترحت مجموعة السبع تحديد سقف للسعر بين 65 و70 دولارًا لبرميل النفط المنقول بحرًا من روسيا، ومن المزمع أن يتم إعادة تقييم سقف السعر المطبق على النفط الروسي كل شهرين.

وقاومت وارسو المستوى المقترح في الوقت الذي فحصت فيه آلية تعديل لإبقاء الحد الأقصى أقل من سعر السوق، وضغطت وارسو في مفاوضات الاتحاد الأوربي كي يكون الحد الأقصى منخفضًا قدر الإمكان لتقليص الإيرادات لروسيا والحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وقال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوربي أندريه سادوس، الجمعة، للصحفيين إن بولندا دعمت اتفاق الاتحاد الأوربي الذي تضمن آلية لإبقاء سقف أسعار النفط الروسي أقل من سعر السوق خمسة بالمئة على الأقل.

ووضع سقف للسعر هي فكرة مجموعة الدول السبع بهدف تقليص عائدات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد تنفيذ حظر الاتحاد الأوربي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وقال متحدث باسم جمهورية التشيك إنها أتاحت النص المكتوب لجميع أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة للموافقة رسميًا على الصفقة، بعد موافقة بولندا.

وكانت روسيا أعلنت أنها لن تبيع النفط للبلدان المشاركة في تطبيق سقف السعر على نفطها.​​​​​​​