ردود فعل واسعة.. هيئة حكومية مصرية تحث المواطنين على تناول أرجل الدجاج: مليئة بالفوائد الغذائية (فيديو)

مع استمرار تداعيات أزمة غلاء الأسعار في مصر وارتفاع أسعار الدواجن والبيض، يحاول كثيرون إيجاد بدائل غذائية مفيدة وأقل ثمنا. واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على شراء أجزاء من الدجاج، عوضا عن شرائها كاملة.

المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، شارك في تقديم حلول عبر منشور على فيسبوك، تسبب في حالة من الجدل.

واقترح المعهد في المنشور عددا من الأطعمة التي تحتوي على بروتين، وذلك لاستهلاكها بدلا من اللحوم والدواجن، منها أرجل الدجاج والكشري والكوارع وسلطة حمص بالطحينة، وأجنحة الدجاج المقلية، وشوربة العدس.

وقال المعهد إن أرجل الدجاج “غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات”. كما تحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر، وفقا للمعهد الذي اقترح طبخ أرجل الدجاج مشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون، وقليل من زيت الزيتون.

وقد تبنت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في مصر المنشور، ونشرته على نطاق واسع، وهو ما جعل مصريين يتساءلون عما إذا كان الأمر حملة إعلامية مخطط لها من قبل الحكومة بهدف إقناع المواطنين بتناول أطعمة رخيصة بدلا من الشكوى من ارتفاع الأسعار. وعبّر الروائي إبراهيم عبد المجيد عن تلك الفكرة مؤكدا أن التركيز الإعلامي على فوائد أرجل الدجاج ليس مصادفة وإنما بناء على تعليمات.

لما تنزل السوق وتلاقي رجول فراخ مجمدة بتتباع. عادي بيحصل احيانا لكن لما تلاقي صحف ومراكز غذائية في ساعة واحدة بتتكلم عن فوائد رجول الفراخ وطرق طهيها تعرف ان دي تعليمات . — Ibrahim Abdel Meguid (@ibme_guid) December 24, 2022

وتنوعت ردود الأفعال على مواقع التواصل ما بين الاستنكار والغضب والسخرية. واعتبر البعض ذلك “إهانة” للشعب المصري، الذي يعاني بطبقاته المختلفة من ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات وتكلفة المعيشة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. وقال الناشط المصري هيثم أبو خليل “الفراخ لهم وأرجلها للشعب”.

❌الفراخ لهم وأرجلها للشعب

❌القصور لهم والمقابر للشعب

أين الشعب السيد

في الوطن السيد؟#ارجل_الفراخ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 25, 2022

وكتب مينا عزت عازر على فيسبوك متعجبا من اقتراح المعهد القومي للتغذية للكوارع ضمن الأطعمة التي يمكن أن توفر في الميزانية، مشيرا إلى أنها أغلى من اللحوم والدجاج.

بينما سخر محمد علام من المنشور متوقعا منشورا مستقبليا يتحدث عن فوائد الصراصير.

من جانبه، تعجب محمد لاشين من المنتقدين، قائلا إن هناك مصريين بالفعل لا يستطيعون شراء الدجاج بسبب غلاء أسعارها، ويحتاجون إلى البروتين في نفس الوقت.

لكن عبير بدوي تشككت في الغرض من منشور المعهد القومي للتغذية، متهمة إياه بأنه يتعمد استفزاز المواطنين في ظل هذه الظروف.

وعلق عميد معهد القلب السابق جمال شعبان بمنشور ساخر عبر فيسبوك قال فيه عن الفوائد المزعومة لأرجل الدجاج “وتشفي العليل وتجلب الحبيب وتقرب البعيد وتطرد الحسود وتبارك في الذرية وتخلي العجوزة صبية وتجعل حاجاتك مقضية وتخلي العيشة هنية”.

وعلّق المدون محمد الغريب متوقعا ألا يتمكن المصريون من تناول أرجل الدجاج من الأساس، بسبب الأزمة التي يعاني منها قطاع الدواجن، والتي أدت إلى توقف العديد من مزارع الدواجن عن العمل بسبب غلاء الأعلاف.

الناس اللي زعلانة من رجول الفراخ، أحب اقولكم أن مش حيبقي في رجول فراخ لأن مربين الفراخ بطلوا يربوها بسبب غلو الاعلاف ، فلا حيبقي في فراخ و لا رجول فراخ اصلا …

اتمسوا بالخير 😊 — Ⓜ️ohamad gharee🅱️ (@mohamadghareeb) December 24, 2022

وطالبت أخرى عبر حسابها في تويتر الوزراء وأسرهم بتناول أرجل الفراخ “حتى ينعموا بفوائدها معنا”، على حد قولها.

عايزين نشوف الوزراء واولادهم و الإعلاميين واسرهم و خصوصا البرامج الى بتجيب ناس تاكل عاملين سفره رجول فراخ عشان ينعمو بالفائدة معانا pic.twitter.com/MPt2E50fXf — Mo7ah (@Mo7ah10203) December 25, 2022

وعلى المستوى الرسمي، قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، إن “أرجل الفراخ” ليست ممنوعة، مشيرًا إلى أن مصر تصدّر كميات كبيرة جدًا منها إلى الصين، فيما اعتبرها أكلة غالية الثمن ومهمة جدًا هناك، لاحتوائها على مادة جيلاتينية لعلاج آلام الظهر.

وبالرغم من حديث المسؤول بوزارة التموين عن أهميتها، فإن نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، انتقد الدعوة لتناول أرجل الدواجن، من زاوية اعتبارها حلًا لارتفاع أسعار الدواجن، بعد وصولها إلى 47 جنيهًا (نحو 2 دولار)، على حد تعبيره.

وقال أبو صدام، في تصريحاته لصحيفة محلية “دعوة تناولها لا تصح في دولة كبيرة مثل مصر، التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وهي التي لا ينام فيها أحدًا دون عشاء”.

واعتبر نقيب الفلاحين الأزمة العالمية، سببًا في التأثير على ارتفاع الأسعار محليًا، موضحًا أن سعر الدواجن -التي يتم إنتاج 1.8 مليون منها يوميًا- أقل من سعر كيلو العدس الذي قدّر تكلفته بـ50 جنيهًا للكيلو.

وبالرغم من إثارة المنشور الأول للمعهد جدلا واسعا، فإنه أعاد نشر آخر عبر فيسبوك اليوم الأحد، وتحدث فيه عن “طبق الكشري” كونه إحدى الأكلات الاقتصادية والموفرة، فيما اعتبرها مناسبة لمحدودي الدخل، باعتبارها لا تحتاج لمكونات ذات تكلفة عالية.