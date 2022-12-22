للمرة الثالثة هذا العام.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8 آلاف و506 ليرات تركية لعام 2023 (نحو 455 دولارًا).

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورئيس اتحاد نقابات أرباب العمل أوزغور براق أقيول، إن كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفًا يتماشى مع أولوياته ومصالحه، وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار.

وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة بالنسبة إلى البلاد والشعب.

وشدّد على أن حكومته “لا ترضى أن تهضم حقوق العمال ولا الإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل”.

وأشار إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.

وكشف أردوغان أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506 ليرات تركية (نحو 455 دولارًا) ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2023.

وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100% مقارنة بيناير الماضي، و54.66% مقارنة بتموز/يوليو الماضي.

وذكر الرئيس التركي أن متوسط ​​الزيادة السنوية بلغ 74.43%.

وتواجه تركيا تضخمًا زاد عن 84% على مدى سنة، وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية العام الماضي، أي أقل من 300 دولار في تلك الفترة، ورفع إلى 4253 ليرة تركية في يناير/كانون الثاني الماضي، ومن ثم إلى 5500 في يوليو/تموز.