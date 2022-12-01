إيكونوميست: نيويورك الأغلى في العالم والمدن الأوربية تتراجع

أصبحت نيويورك أغلى مدن العالم بسبب ارتفاع كلفة المعيشة فيها، وتصدرت القائمة مناصفة مع سنغافورة التي اعتادت أن تشغل المركز الأول، بحسب مجلة “إيكونوميست”.

وقالت المجلة البريطانية في تقرير 2022 حول كلفة المعيشة، الخميس، إن “الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوي (بالعملة المحلية) في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل”.

ويعكس الارتفاع وفق التقرير، تأثير “الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد”، خاصة في “الطاقة والغذاء”.

وحلت نيويورك وسنغافورة (المدينة التي جاءت على رأس الترتيب للمرة الثامنة خلال 10 سنوات) محل تل أبيب التي تصدرت الترتيب العام الماضي.

ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة المدن الأمريكية إلى أعلى المراتب في التصنيف، في حين يؤدي ارتفاعه تلقائيا إلى أسعار منخفضة خارج الولايات المتحدة.

وبلغت لوس أنجلوس المرتبة الرابعة وسان فرانسيسكو المركز الثامن، وشهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعا في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي.

ووصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة 37 تحت تأثير العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل، وفق إيكونوميست.

وأفاد التقرير بتراجع معظم المدن الأوربية الأخرى، إذ أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة في اليورو والعملات المحلية.

وفقدت باريس 4 مراكز لتصل إلى المركز التاسع، كما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المركز 90.

وقالت المجلة الاقتصادية، إن ارتفاع الأسعار الأسرع كان في الوقود (كما حصل في 2021) الذي ارتفع بنسبة 22% بالعملة المحلية في خضم ارتفاع أسعار النفط، لكنه وقع أيضا في الكهرباء والغذاء والمواد الأساسية.

وبقيت أسعار أنشطة الترفيه معتدلة “مما يعكس ضعف الطلب، إذ يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية”، وفق إيكونوميست، التي استندت في تقريرها إلى نتائج دراسة أجرتها بين 16 أغسطس/ آب و16 سبتمبر/ أيلول 2022.