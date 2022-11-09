أمريكا تتعهد بتقديم 72 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى لبنان

قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 72 مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان بهدف المساعدة في إطعام مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يكافحون وسط الأزمة.

وأضافت باور خلال زيارة إلى بيروت أن المساعدات ستسمح بإضافة 660 ألف مستفيد جديد إلى قائمة الذين يتلقون الدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكر مسؤول بالوكالة أنه الوكالة الأمريكية قدمت قبل الإعلان 260 مليون دولار مساعدات تنموية ومعونات للبنان، العام الجاري.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيوفر -من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة- حصصا غذائية للعائلات اللبنانية من الأرز والعدس والحمص، وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، مما سيدعم الاقتصاد اللبناني.

ولفتت إلى أن المساعدات جزء من مساعدات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ملياريْ دولار كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنها، في سبتمبر/أيلول الماضي، للتصدي لتبعات أزمة الأمن الغذائي العالمية.

ومنذ 2012، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر بسحب السفارة الأمريكية في بيروت.

وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين، وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80% من السكان.

وفي أبريل/نيسان المناضي، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ بما في ذلك توحيد سعر الصرف.