شركة جزائرية ناشئة تجمع 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين

أعلنت شركة “يسير” الجزائرية الناشئة لخدمات الأجرة والتوصيل، أمس الاثنين، أنها جمعت 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين لزيادة رأس مالها و”توسيع انتشارها” في منطقة المغرب العربي وأوربا.

وأنشأ الشركة المهندسان الجزائريان نور الدين طيبي ومهدي يطو قبل 5 سنوات، واكتسبت بسرعة شعبية كبيرة في المنطقة المغاربية بفضل تطبيقها المطوّر كلّيًّا في الجزائر، وزاد انتشارها أكثر بعدما حشدت 30 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين في نهاية عام 2021.

وذكرت الشركة في بيان أنها أصبحت “الشركة الناشئة الأعلى قيمة في شمال أفريقيا وواحدة من أعلى الشركات قيمة في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وتابعت “مع هذا الجمع لرؤوس الأموال، تنوي يسير توسيع انتشارها في المنطقة” وحتى دخول أوربا عبر بوابة فرنسا “قريبا”، كما جاء في موقعها الرسمي.

وقال المهندس طيبي الذي يقيم بين الجزائر العاصمة وولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوكالة الأنباء الفرنسية “وضعنا لأنفسنا مهمة تقضي بإيجاد نموذج نجاح جزائري 100%، مما يتيح إعادة تأهيل المواهب المحلية وإظهار القدرة على إيجاد قيمة مضافة في الجزائر”.

