شركة جزائرية ناشئة تجمع 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين

أعلنت شركة “يسير” الجزائرية الناشئة لخدمات الأجرة والتوصيل، أمس الاثنين، أنها جمعت 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين لزيادة رأس مالها و”توسيع انتشارها” في منطقة المغرب العربي وأوربا.

وأنشأ الشركة المهندسان الجزائريان نور الدين طيبي ومهدي يطو قبل 5 سنوات، واكتسبت بسرعة شعبية كبيرة في المنطقة المغاربية بفضل تطبيقها المطوّر كلّيًّا في الجزائر، وزاد انتشارها أكثر بعدما حشدت 30 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين في نهاية عام 2021.

وذكرت الشركة في بيان أنها أصبحت “الشركة الناشئة الأعلى قيمة في شمال أفريقيا وواحدة من أعلى الشركات قيمة في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وتابعت “مع هذا الجمع لرؤوس الأموال، تنوي يسير توسيع انتشارها في المنطقة” وحتى دخول أوربا عبر بوابة فرنسا “قريبا”، كما جاء في موقعها الرسمي.

وقال المهندس طيبي الذي يقيم بين الجزائر العاصمة وولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوكالة الأنباء الفرنسية “وضعنا لأنفسنا مهمة تقضي بإيجاد نموذج نجاح جزائري 100%، مما يتيح إعادة تأهيل المواهب المحلية وإظهار القدرة على إيجاد قيمة مضافة في الجزائر”.

Yassir, which started as the 1st Algerian ride sharing startup has just raised a $150 M series B funding, making it the highest valued startup in North Africa pic.twitter.com/buNNhMEBXb — ReDa Amrani (@RedaAmrani_) November 7, 2022

ووفّرت “يسير” منذ إطلاقها أكثر من 40 ألف وظيفة غير مباشرة (تشمل سائقين وعمّال توصيل)، ويسجل التطبيق زيادة مطردة من 20 إلى 40% في أرقام مبيعاته الشهرية، بحسب تصريح سابق لطيبي.

وذكرت الشركة أنها حاليا “موجودة في 6 بلدان و45 مدينة، حيث يستخدمها أكثر من 8 ملايين مستخدم في الجزائر والمغرب وتونس وأجزاء من أفريقيا الناطقة بالفرنسية” مثل السنغال.

وكان نور الدين طيبي، وهو خريج مدرسة عريقة للتقنيات المتعددة في الجزائر، يعمل في مجال التكنولوجيا في سيليكون فالي بالولايات المتحدة، وبعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ستانفورد، راودته فكرة إطلاق تطبيق يربط بين سائقين وعملاء يبحثون عن وسيلة نقل سريعة وغير مكلفة في بلده الأم.

واختارت تسمية “يسير” التي تجمع بين معنيَي اليُسر والسير، وهي تسمية اقترحتها زوجة شريكه مهدي يطو، وهو أيضا خرّيج المدرسة الوطنية المتعدّدة التقنيات بالجزائر.

وأُطلق التطبيق منتصف عام 2017 في الجزائر العاصمة، وهي مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وتعاني من نقص فادح في وسائل النقل العام. وفي بداية 2018، وسّع “يسير” نشاطه إلى وهران غربًا وقسنطينة وعنابة شرقًا.

ولنور الدين طيبي أحلام كبيرة لا يتوانى عن الإفصاح عنها، إذ يقول “نحن طموحون للغاية والهدف هو إنشاء أكبر شركة للتكنولوجيات، ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، عليك الوجود في الكثير من الأسواق الإقليمية والقارية والعالمية”.