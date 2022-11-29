قطر للطاقة توقع اتفاقا طويل الأمد لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي (فيديو)

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، اليوم الثلاثاء، إبرام شركة “قطر للطاقة” اتفاقا لتوريد شحنات من الغاز المسال إلى ألمانيا.

وتسعى ألمانيا، وهي أكبر قوة اقتصادية في أوربا، جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية.

وقال الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الشركة وقعت اتفاقا مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا مدة 15 عاما على الأقل ابتداء من عام 2026.

وستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في (برونسبوتل) شمالي ألمانيا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوربا، ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”.

وزير الدولة لشؤون الطاقة:

##قطر تفصل السياسة عن التجارة.. واتفاق اليوم مع شركة أمريكية لبيع الغاز المسال لألمانيا#قنا #اقتصاد pic.twitter.com/RuvZM2AJes — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 29, 2022

وتم التوصل إلى الاتفاق مع ألمانيا بعد أسبوع من إعلان قطر للطاقة اتفاقا مدّته 27 عاما لتزويد الصين بأربعة ملايين طن من الغاز المسال سنويا، وهو اتفاق قالت إنه الأطول أمدا في تاريخ القطاع.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختيار كونوكو فيليبس شريكا ثالثا وأخيرا في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا.

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يتكون من جزأين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن يبدأ فيه الإنتاج عام 2026 ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا.