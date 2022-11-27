أمريكا.. مبيعات الجمعة السوداء تتجاوز 9 مليارات دولار

أظهر تحليل لشركة أدوبي أناليتكس الأمريكية أن إجمالي مبيعات الجمعة السوداء في أسواق الولايات المتحدة بلغ 9.12 مليارات دولار، صعودا من 6.6 مليارات دولار في 2021.

وقالت الشركة، في تقرير لها صدر أمس السبت، إن التسوق عبر الإنترنت سجّل زيادات متصاعدة على حساب التسوق القائم على زيارة المتاجر، وإن 48% من المبيعات تمت من خلال الهواتف الذكية.

وبينما كانت متاجر التجزئة في السوق الأمريكية تترقب أعدادا كبيرة من المشترين، كانت الحركة الفعلية أقل، لأسباب مرتبطة بدرجات الحرارة المتدنية في بعض الولايات الرئيسية.

وتَمثّل أحد الأسباب الأخرى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية داخل السوق الأمريكية، إذ أعاد المستهلكون ترتيب أولويات الإنفاق بفعل ارتفاع الأسعار.

وكانت المتاجر تترقب مبيعات قياسية هذا العام تتجاوز 10 مليارات دولار، مع استمرار سوق العمل القوية داخل البلاد.

ولدى أدوبي أناليتكس صلاحية دخول إلى بيانات 85% من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة داخل السوق الأمريكية.

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، السبت، قالت إن الفقراء في الولايات المتحدة كانوا بعيدين عن أجواء الجمعة السوداء، بسبب ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.

وتسبب التضخم الذي وصل في يونيو/حزيران الماضي 9.1% -وهو أعلى مستوى منذ عام 1981- في نفاد مدخرات الفقراء، وسط زيادات حادة تشهدها أسعار السلع الرئيسة.