ستاندارد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “بي بي سالب” إلى “بي بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

و أشارت الوكالة، في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، متوقعة بأن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المقبل.

كما توقعت تراجع معدل الدين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2021 إلى 44% في عام 2022.

وتوقعت الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024، مما سيؤدي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

وتوقعت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا ماليا بنحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ نحو 4.9% و16.2% خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% في عام 2022، و3% للعام القادم.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8% في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5% خلال الفترة 2025-2024.