المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 150 نقطة لتصل إلى 9%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وتراجعت الفائدة من 10.5% إلى 9% بعد 4 تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال 7 اجتماعات للمصرف.

وأوضح بيان المركزي التركي أن تأثير المخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، معتبرا أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

ولفت إلى إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات وخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها، كما أشار إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن المركزي التركي خفض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عبر في سبتمبر/أيلول الماضي، عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض سعر الفائدة، والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد نهاية العام.

وقال أردوغان -في مقابلة تلفزيونية مع محطة “سي إن إن ترك”- إن بلاده تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

ودعا أردوغان الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.