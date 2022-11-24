الدولار يصعد لمستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات، اليوم الخميس الصباحية، إلى مستوى جديد أمام الجنيه المصري لدى البنك المركزي، مسجلا 24.6 مقابل الدولار.

جاء ذلك، وفق شاشة استعراض العملات لدى البنك المركزي، وتبعتها بذلك عديد البنوك العاملة في السوق المحلية، التي رفعت سعر صرف العملة الأمريكية في تعاملات اليوم.

كان سعر صرف الدولار سجل في ختام جلسة أمس الأربعاء، 24.43 جنيها، بحسب بيانات البنوك التجارية العاملة في البلاد.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، سجل سعر صرف الدولار، مستوى 24.53 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيه للبيع.

ومنذ مارس/آذار الماضي، صعد الدولار الأمريكي بنسبة 56.5% أمام العملة المصرية صعودا من 15.7 جنيه، بالتزامن مع ضغوطات في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعيش مصر اليوم، مرحلة تعويم (تحرير) جديدة لعملتها المحلية الجنيه، وسط ضبابية حول موعد استقرار أسعار الصرف.

وأكد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن تسهيل تمويل ممتد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

الجنيه لم يخرج من دائرة الخطر بعد

من جانبه، قال بنك نومورا الياباني إن مصر هي الدولة الأكثرعرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وبحسب تقرير للبنك تصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع للبنك، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

ويعد نموذج داموكليس إنذارا مبكرا تبنته نومورا لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة وهناك 8 مؤشرات رئيسية للمؤشر، والتي تشمل احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة.