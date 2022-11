احتجاجات في أكبر مصنع آيفون في الصين (فيديو)

جرت تظاهرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في مصنع آيفون بمدينة تشنغتشو بولاية هينان وسط الصين، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني “ويبو”، الأربعاء، بصورة خاصة حشدا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم أفراد من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

ويظهر في مقطع فيديو تم بثّه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلا، وهم يهتفون “لندافع عن حقوقنا” أمام صفوف من قوات الأمن وآلية للشرطة.

وفي مشاهد أخرى، يمكن رؤية بقايا بوابة متفحمة يبدو أنها أُحرِقت أثناء الليل.

كما يظهر في لقطات أخرى عامل يضع حاجزا معدنيا على الأرض، بينما يهتف الشخص الذي يصور الفيديو “إنهم يهجمون!” و”قنابل مسيلة للدموع!”.

#Foxconn's #ICantBreathe in communist #china's Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg

— Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop) November 23, 2022