أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها في شهرين

اقتربت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير/ كانون الثاني 28 سنتا أو 0.3% إلى 87.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر/ أيلول.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانخفضت عقود يناير/ كانون الثاني الأكثر نشاطا 21 سنتا إلى 79.90 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر/ أيلول، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.

وتراجعت إمدادات الخام الضئيلة في أوربا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل بدء سريان حظر الاتحاد الأوربي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، مما وضع ضغوطا على أسواق الخام الفعلية في أنحاء أوربا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول سياسة الطاقة بالاتحاد الأوربي لرويترز إن الاتحاد الأوربي يتوقع استكمال لوائحه في الوقت المناسب لتطبيق خطة مجموعة السبع بوضع سقف لسعر الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وظلت أسواق الديزل شحيحة، حيث تتنافس أوربا والولايات المتحدة على الإمدادات. وفي حين ضاعفت الصين صادراتها من الديزل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام السابق إلى 1.06 مليون طن، كان الحجم أقل بكثير من الصادرات في سبتمبر/ أيلول والتي بلغت 1.73 مليون طن.

ولا يزال الطلب على الوقود بالنسبة لأكبر مستورد للخام في العالم ضعيفًا بسبب القيود التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد-19 بينما أدت التوقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في دول أخرى إلى ارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.