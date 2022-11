ماسك: تويتر سيفرض 8 دولارات رسما شهريا مقابل علامة التحقق الزرقاء

قال الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، إن الشركة ستفرض 8 دولارات رسمًا شهريًّا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه ماسك إلى زيادة الاشتراكات، وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادًا على الإعلانات.

وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر “نظام الأعيان والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة زرقاء هو هراء. القوة للناس! العلامة الزرقاء مقابل 8 دولارات شهريًّا”، مشيرًا إلى أن السعر سيُعدَّل وفق القوة الشرائية في كل بلد.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

وتعني علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل الاجتماعي أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة. وتويتر حاليًا مجاني لمعظم المستخدمين.

واشترى الملياردير ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار الأسبوع الماضي.

ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، تحرك ماسك بسرعة لوضع بصمته على الشركة، وأقال رئيسها السابق ومسؤولين كبارًا آخرين.

وقال ماسك، أمس الثلاثاء، إن المشتركين الذين لديهم علامات التحقق الزرقاء سيحصلون على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022