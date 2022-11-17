وزير السياحة التركي: حققنا 35 مليار دولار خلال أول 9 شهور من 2022

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، اليوم الخميس، أن عائدات السياحة ارتفعت خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 68% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، وبلغت نحو 35 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الوزير أن تركيا استقبلت أكثر من 40 مليون سائح خلال أول 9 شهور من العام الجاري، بزيادة بلغت 87% عن المدة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أرضوي في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة البرلمانية أن متوسط إنفاق السائح بلغ 90 دولارًا لليلة الواحدة.

وذكر أن الحكومة تهدف إلى زيادة عدد السياح إلى أكثر من 50 مليون بنهاية العام الجاري، لتحقيق عائدات تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أنه بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كانت تركيا في المرتبة السادسة عالميًا كأكثر البلدان جذبًا للسياح في عام 2019، لكنها ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالميًا خلال عام 2021، رغم الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وقال إن عدد المرافق التي تحمل “شهادة منشأة إقامة صديقة للبيئة” في تركيا بلغت 446 منشأة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بطاقة استيعابية بنحو 290 ألف سرير.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، نهاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع إيرادات البلاد من قطاع السياحة في الربع الثالث من عام 2022 الجاري بنسبة 27.1% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيانات، بلغت إيرادات تركيا من السياحة في المدة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول العام الحالي نحو 18 مليار دولار.