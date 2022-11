بعد شائعة عن الأنسولين.. التوثيق المدفوع يسبب خسائر ضخمة وناشطون يتوقعون مقاضاة تويتر

تسبب فتح علامات التوثيق المدفوعة في تويتر فوضى عبر المنصة خلال اليومين الماضيين، حيث انتحلت حسابات كثيرة أسماء شخصيات شهيرة وشركات كبرى، وأدلت تلك الحسابات بتصريحات كاذبة استغلالًا لحصولها على التوثيق.

ولم يتوقف ضرر ذلك التزييف عند التصريحات الكاذبة فحسب، بل امتد الأمر في بعض الأحيان إلى خسائر بمئات الملايين، وذلك بعد أن تسببت بعض الشائعات في اهتزاز أسهم بعض الشركات، وعلى رأسها شركة (إيلي ليلي) للأدوية، وشركة لوكهيد للأسلحة.

وأعلن حساب مزيف باسم شركة (إيلي ليلي) أن الشركة ستتيح الأنسولين مجانًا، ولاقت التغريدة رواجًا واسعًا وشاركها الآلاف احتفاءً بالقرار، قبل أن يتبين أن الحساب مزيف لكنه حصل على شارة التوثيق المدفوعة.

Did Twitter Blue tweet just cost Eli Lilly $LLY billions? Yes. pic.twitter.com/w4RtJwgCVK — Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov) November 11, 2022

واعتذرت الشركة عبر حسابها الرسمي عن الشائعة، وأكدت أنها لم تُصدر أي تصريح بهذا الشأن، وأنها لا تمتلك سوى حساب وحيد عبر المنصة.

وأعادت الشائعة إلى الواجهة الجدل حول السعر العادل للأنسولين، وهو جدل قديم في الأوساط الأمريكية، إذ يرى كثيرون أن السعر الذي تفرضه الشركة مُبالَغ فيه وينبغي تعديله.

وتحولت التغريدة نفسها إلى حملة انتقادات واسعة بسبب سياسة الشركة في تسعير الأنسولين، الذي يُعَد علاجًا رئيسيًّا لا يمكن الاستغناء عنه.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad. — Eli Lilly and Company (@LillyPad) November 10, 2022

وعلّق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، قائلًا “لنكن واضحين، يجب أن تعتذر شركة (إيلي ليلي) عن زيادة سعر الأنسولين بأكثر من 1200% منذ 1996 حتى وصل إلى 275 دولارًا، في حين أن تكلفة تصنيعه أقل من 10 دولارات، لقد باع مخترعو الأنسولين براءات اختراعهم عام 1923 مقابل دولار واحد لإنقاذ الأرواح، وليس لجعل الرئيس التنفيذي لشركة (إيلي ليلي) ثريًّا بشكل فاحش”.

وعلّقت عضو مجلس النواب رشيدة طليب على اعتذار الشركة “بل يجب أن تعتذر عن ترك الناس يموتون بسبب جشعك”.

Let's be clear. Eli Lilly should apologize for increasing the price of insulin by over 1,200% since 1996 to $275 while it costs less than $10 to manufacture. The inventors of insulin sold their patents in 1923 for $1 to save lives, not to make Eli Lilly's CEO obscenely rich. https://t.co/5ZpZkqY0f9 — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 11, 2022

You should apologize for letting people die because of your greed. https://t.co/37fJuuiowm — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 12, 2022

وعلّق الإعلامي ستيفن سبون في تغريدة له، قائلًا “أنا شخصيًّا أعتقد أنه يجب عليك الاعتذار عن الثراء على أكتاف المرضى من خلال بيع دواء يحافظ على الحياة مقابل 275 دولارًا بينما يكلفك 10 دولارات فقط، الأنسولين ليس عقارًا ترفيهيًّا، إنه يحافظ حرفيًّا على حياة الناس”.

Personally, I think you should be apologizing for getting rich off the backs of people with disabilities by selling a life-sustaining medicine for $275 when it only costs you $10 to make. Insulin isn't a recreational drug; It literally keeps people alive. https://t.co/U1ypPtTg9Y — Steven Spohn (Spawn) (@stevenspohn) November 11, 2022

"We're sorry that you ever thought we'd make insulin free" has to be one of the most humiliating things a business ever had to tweet on social media. https://t.co/vhXyC7MeB7 — Matthew Chapman (@fawfulfan) November 11, 2022

وعلّق آخرون من بينهم إيلون ماسك بأن الأنسولين الحالي يختلف عن الأنسولين البسيط الذي اختُرع في العشرينيات، ويتكلف أموالًا أكثر.

Full answer to insulin price question is complex. Short answer is that original insulin, discovered in 1921 (not 1923), is inexpensive, costing as little as $25. New, higher efficacy analog variants of insulin are more expensive. @CommunityNoteshttps://t.co/S4c0esI1vU — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

وشارك مغردون تأثر أسعار الأسهم الخاصة بالشركة بحالة الجدل التي خلقتها التغريدة، إذ خسر سهم الشركة نحو 5% من قيمته خلال التداول أمس الجمعة، وهو ما يعني خسائر بالمليارات للشركة.

واعتبر مدونون أن ما حدث يؤكد مدى التأثير السيئ الذي خلقته خدمة تويتر الجديدة، التي أتاحت التوثيق مقابل دفع الأموال وخلّفت مئات الحسابات المزيفة التي تضر بالكيانات الأصلية.

وألمح مغردون إلى أن الأمر قد يكون له تبعات كبيرة على تويتر وعلى إيلون ماسك، لا سيما مع خسارة شركات كثيرة مليارات الدولارات بسبب خطأ في أنظمة التحقق، مما قد يعني احتمالية رفع هذه الشركات دعاوى قضائية ضد تويتر لمطالبته بتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي حدث.

حدث الأمر نفسه مع شركة (لوكهيد مارتن) للصناعات العسكرية التي ادعي حساب مزيف باسمها أنها ستوقف عمليات بيع الأسلحة إلى أمريكا وإسرائيل والسعودية لحين إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.

The verified brand situation is getting out of control. Quick thread of twitter blue brands, and brands who might be pissed off at Elon right about now. pic.twitter.com/bZ9PSqZKtf — Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 11, 2022

وأثارت التغريدة المزيفة جدلًا واسعًا قبل أن يكتشف الجميع أن الحساب مزيف قبل أن يحذفه تويتر. ولاحظ مغردون اهتزاز أسهم الشركة خلال تداول أمس الجمعة، وخسارتها أكثر من 5% من قيمتها.

وأمس، ألغى تويتر خدمة التوثيق المدفوعة بعد يومين فقط من عملها، بسبب الكثير من الحالات التي لم تتمكن المنصة فيها من تمييز الحسابات المزيفة.