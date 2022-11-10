رئيس توتال: باقون في روسيا من أجل “رفاه” الأوربيين

دافع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة (توتال إنرجي) عن الإبقاء على عقد الغاز الطبيعي المسال الذي أبرمته مجموعته مع روسيا، مؤكدا أنه يخدم في المقام الأول “رفاه” الأوربيين.

وأكد بويانيه، أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أن العقد “تبرره فقط مسؤولية إيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوربا”.

وأضاف “إذا واصلنا البقاء في روسيا، فذلك لأننا أبرمنا عقدًا للغاز الطبيعي المسال، وهو لصالح رفاه السكان في أوربا ولضمان تأمين الإمدادات لأوربا”.

وقلّل الرئيس التنفيذي لتوتال من حجم روسيا قائلًا إنه “ليس مهمًا” بالنسبة للمجموعة التي -حسب قوله- بإمكانها المغادرة “صباح الغد”.

وأشار إلى أن المجموعة نجحت في الانسحاب تدريجيا منذ بداية العام الجاري من جميع المشاريع بالداخل، موضحًا أنه لم يبق سوى “مساهمة في مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، وعقد الغاز الطبيعي المسال”.

وذكر بويانيه أن روسيا تمثل 2% من حجم أعمال الشركة، لكنه أشار إلى تعذر فسخ العقد من جانب واحد بسبب “الالتزام باستخراج هذا الغاز الطبيعي المسال”.

وأوضح أن الأوضاع في أوربا “التي استوردت هذا العام 70% من الغاز الطبيعي المسال الروسي” لن تتحسّن إذا فُسخ العقد.

وأضاف “هناك طريقتان للتعامل مع ذلك، إما أن تستولي علينا روسيا أو أن تفرض أوربا عقوبات على الغاز الروسي”.

وأشار بويانيه إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم لا تشترك مع “نظرة المعسكر الغربي للنزاع (في أوكرانيا)”.