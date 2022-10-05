رئيس الخطة والموازنة بالبرلمان المصري: قريبون من الاتفاق على قرض مع صندوق النقد.. وهذه شروطه (فيديو)

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، أن وصول بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي “قريب جدا”، مشيرا إلى أن التفاهمات النهائية ستكون خلال أيام قليلة.

وقال في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، “يمكن أن يصل الوفد المصري على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي ينعقد في 10 أكتوبر/ تشرين الأول إلى تفاهمات نهائية، ويتم التوقيع على الاتفاق على مستوى الخبراء، ثم تأتي مرحلة المصادقة من قبل إدارة صندوق النقد الدولي”.

وأوضح أن قيمة القرض سيتم الإعلان عنها قريبا، لكنه يعتقد أنها ستكون بين 5 إلى 7 مليار دولار.

وأشار الفقي إلى أن الفجوة التمويلية في مصر كبيرة وتصل إلى 20 مليار دولار، ما يجعلها مضطرة إلى تمويل الباقي عبر شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت إن الصندوق في مناقشات متقدمة مع مصر وتونس، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

وأوضحت في مقابلة مع رويترز “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.

د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري: اقتربنا من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.. تعرف على قيمة القرض.. pic.twitter.com/FdIGNzSvP8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2022

“سياسة الاستدانة”

وحول السياسية الاقتصادية الحالية والتي يقوم جزء كبير منها على القروض، قال الفقي إن “سياسة الاستدانة تكون مجدية إذا ما كان الاقتراض موجه لمشروعات إنتاجية مثل البنية التحتية ومنها الكهرباء والمياه والطرق وغيرها”.

وأوضح أن “معظم القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر والتي بلغت 158 مليار دولار، كانت لأغراض إنتاجية وليست استهلاكية”.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد لـ157.8 مليار دولار، بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.





شروط الصندوق

وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط عدة أمور قبل تمويل الدولة، أهمها تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، مما يدعو إلى مراجعة 3 بنود أساسية، أهمها السيطرة على دعم المحروقات.

كما تتعلق شروط الصندوق ببرنامج الطروحات لـ23 شركة من شركات الأعمال العام، عبر وضع جدول زمني لهذه الطروحات خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وأخيرا سعر صرف الجنيه.

يشار إلى أن مصر حصلت على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.