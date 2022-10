سهم تويتر يقفز 22% بعد تأكيد ماسك مضيه قدما للاستحواذ على المنصة

قفز سعر سهم شركة تويتر 22%، مساء الثلاثاء، إثر تأكيدها على تسلمها خطابا من الملياردير إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد تويتر أن “نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد”.

وبعد الإعلان عن المقترح، قفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا للسهم قبل أن توقف بورصة نيويورك التداول به، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5.

وعند وقف التداول قفزت أسهم تويتر 22%، وهو أكبر مكسب تحققه منصة التواصل الاجتماعي منذ أبريل/نيسان الماضي، عندما قرر ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع ويدخل في معركة قضائية مع الشركة.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022