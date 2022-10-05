سهم تويتر يقفز 22% بعد تأكيد ماسك مضيه قدما للاستحواذ على المنصة

قفز سعر سهم شركة تويتر 22%، مساء الثلاثاء، إثر تأكيدها على تسلمها خطابا من الملياردير إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد تويتر أن “نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد”.

وبعد الإعلان عن المقترح، قفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا للسهم قبل أن توقف بورصة نيويورك التداول به، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5.

وعند وقف التداول قفزت أسهم تويتر 22%، وهو أكبر مكسب تحققه منصة التواصل الاجتماعي منذ أبريل/نيسان الماضي، عندما قرر ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع ويدخل في معركة قضائية مع الشركة.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share. — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022

ويأتي المنعطف الأخير في صفقة الاستحواذ قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة في الدعوى التي رفعها تويتر لإلزام رئيس تسلا بتنفيذ الصفقة التي وقعها في أبريل بقيمة 44 مليار دولار.

وبدأ ماسك بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، وقال في رسالة في يوليو/تموز إنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضها تويتر.

وفي نفس الشهر، وافق قاضٍ من ولاية ديلاوير على تسريع المحاكمة بناء على طلب تويتر الذي قال بأن عرض الشراء يعرقل أداءه المالي.

واعتبر خبراء بأن ماسك أيقن بأن فرصته في كسب القضية غير مرجحة إلى حد كبير، وأن هذه الصفقة ستكتمل بطريقة أو بأخرى.