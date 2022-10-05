اقتصاد

سهم تويتر يقفز 22% بعد تأكيد ماسك مضيه قدما للاستحواذ على المنصة

تويتر إيلون ماسك
قرر ماسك الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع (رويترز)
5/10/2022

قفز سعر سهم شركة تويتر 22%، مساء الثلاثاء، إثر تأكيدها على تسلمها خطابا من الملياردير إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد تويتر أن “نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد”.

وبعد الإعلان عن المقترح، قفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا للسهم قبل أن توقف بورصة نيويورك التداول به، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5.

وعند وقف التداول قفزت أسهم تويتر 22%، وهو أكبر مكسب تحققه منصة التواصل الاجتماعي منذ أبريل/نيسان الماضي، عندما قرر ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع ويدخل في معركة قضائية مع الشركة.

 

ويأتي المنعطف الأخير في صفقة الاستحواذ قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة في الدعوى التي رفعها تويتر لإلزام رئيس تسلا بتنفيذ الصفقة التي وقعها في أبريل بقيمة 44 مليار دولار.

وبدأ ماسك بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، وقال في رسالة في يوليو/تموز إنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضها تويتر.

وفي نفس الشهر، وافق قاضٍ من ولاية ديلاوير على تسريع المحاكمة بناء على طلب تويتر الذي قال بأن عرض الشراء يعرقل أداءه المالي.

واعتبر خبراء بأن ماسك أيقن بأن فرصته في كسب القضية غير مرجحة إلى حد كبير، وأن هذه الصفقة ستكتمل بطريقة أو بأخرى.

المصدر : وكالات