تركيا تكثف مساعيها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب.. وروسيا: حركة الملاحة في ممر الحبوب بالبحر الأسود “غير مقبولة”

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنه من “غير المقبول” استمرار حركة الملاحة في ممر أمني في البحر الأسود بعد أن علّقت مشاركتها في اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة سمح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب.

وقال الجيش الروسي إنه يريد “التزامات” من أوكرانيا بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية، وذلك بعد الهجوم بمسيّرات على أسطولها في شبه جزيرة القرم وتعليق الاتفاق لتصديرها.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “لا مجال لضمان سلامة أي شيء في هذه المنطقة حتى تتعهد أوكرانيا بالتزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية”.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الروسي واصفا إياه بـ”الشائن”. وأضاف “ليس هناك سبب ليفعلوا ذلك”.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستواصل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لتصدير الحبوب “مثلما اتفقنا” مع المنظمة الدولية وتركيا.

Held talks with UN Secretary-General @antonioguterres. Confirmed 🇺🇦 commitment to the Grain Deal. We're ready to remain a guarantor of🌎food safety. Informed about the consequences of the missile terror & nuclear blackmail by the RF. The reaction of the world & 🇺🇳 must be tough!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022