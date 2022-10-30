وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة: نُجري محادثات للمشاركة بنسبة 30% في حقل بحري للغاز في لبنان

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأحد، أن شركة قطر للطاقة تُجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في منطقة استكشاف بحرية، وأنها تتفاوض أيضًا مع توتال إنرجيز وإيني بهذا الشأن.

كان مصدران قد أبلغا وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتًا على منطقة الامتياز، ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقال الكعبي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة “نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة نحو 30% في ملكية منطقة الاستكشاف”.

وأضاف “في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقّع هذا الاتفاق، سنعلن عنه”.

ومُنحت رخصة الاستكشاف الأولية إلى كونسورتيوم يضم 3 شركات، هي توتال إنرجيز وإيني الإيطالية ونوفاتك، وأعلنت بيروت في سبتمبر/أيلول خروج نوفاتك التي كانت تمتلك حصة 20%.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارًا لم يُنشر في 21 أكتوبر/تشرين الأول، واطلعت رويترز على نسخة منه، بنقل حصة نوفاتك لشركة تسمى (داجا 216)، ونقل حصة توتال إنرجيز البالغة 40% إلى شركة أخرى تسمى (داجا 215). وكان المصدران قد أبلغا رويترز أن داجا 215 وداجا 216 تابعتان لتوتال إنرجيز.

وأوضح المصدران أن التفاهم بين توتال إنرجيز ولبنان يقضي بأن تدخل المجموعة الفرنسية في مفاوضات مع قطر للطاقة المملوكة للدولة بشأن حصة نوفاتك السابقة، وأن قطر تسعى للحصول على حصة 30%، تتألف من حصة نوفاتك السابقة و5% من كل من توتال وإيني.