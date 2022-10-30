مصر.. هبوط الجنيه أمام الدولار يرفع أسعار الذهب ويلقي بظلاله على تكاليف الزواج

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري عقب قرارات البنك المركزي وإعلان حسن عبد الله -محافظ البنك- تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق والعرض والطلب.

وأظهرت بيانات (رفينيتيف) أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 23.8 جنيهًا مقابل الدولار مع استئناف التداول، اليوم الأحد، بعد أن تعهدت السلطات المصرية بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبالتزامن مع ارتفاع الدولار، سجّل غرام الذهب (عيار 21) في مصر 1205 جنيهًا (نحو 52 دولارًا أمريكيًا)، ما جعله حديث منصات التواصل لا سيما وأنه أبرز ضروريات المقبلين على الزواج.

وأعرب ملايين المصريّين عن تخوّفهم من تداعيات استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار في بلد يشهد نحو مليون عقد قران سنويًّا، وأشار بعضهم إلى إعادتهم النظر في فكرة الزواج بشكل عام، وفق تعبيرهم.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيًا بعد تخفيضات حادة في قيمتها، عام 2016، وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34% مقابل الدولار، منذ مارس/آذار الماضي.

وعبر ناشطون ومدونون مصريون عبر المنصات عن صدمتهم جراء ارتفاع سعر الذهب وغلاء المعيشة.

ولم تخلُ الآراء من حس الفكاهة، إذ تناول بعض الناشطين الأزمة بشكل طريف، للتخفيف من وطأتها، مستخدمين وسم #غلو_الذهب.

وكتب الطبيب والناشط محمد عبد الرحمن عمر “لماذا لا يصحح المجتمع أفكاره من ناحية الشبكة والذهب، ليكون هناك بديل لهم حتى لو كان أمرًا بسيطًا من باب التيسير والتسهيل لزواج للشباب”.

وغرّد أحمد أبو الغيط “الشبكة والذهب في هذا الوقت أمر ثقيل على الشباب فعلًا، وأتمنى أن يكون للشباب نظرة للموضوع شاملة وأوسع وأن ينظروا لأمر أنه لا يمكن تأسيس بيت والدخل أقل من ١٠ آلاف جنيه”

وأضاف “ستعيش تعبان وستتعب زوجتك وأهلك معاك.. لو الأمر بهذا الشكل لا تتزوج أفضل”.

الشبكه و الدهب في الوقت دا حاجه تقيله على الشباب فعلا .. بس اتمنى ان الشباب يكون نظرتها للموضوع اشمل و اوسع من كدا و يبصوا لحتة انه مينفعش تفتح بيت و انت دخلك اقل من ١٠ الاف جنيه زي ما قال سيادة الريس..هتعيش شقيان و تعبان و هتكدر بنات الناس و عيالك معاك..ف لو كدا متتجوزوش احسن https://t.co/5kDItsKgrM — ⁦ Ahmad (@AAboAlghiet) October 27, 2022

وقالت هايا رؤوف ساخرة “هو ممكن لما أتقدم لك.. أن أقدّم إليك شبكة من فضة بدلًا من الذهب؟! هل أنا كسبت المرتبة الثانية في الأولمبياد؟!”.

_ هو أنا ممكن لما آجي اتقدم لك .. اجبلك شبكه فضه بدل الدهب ؟!!!

= ليه هو أنا طالعه التانيه ف الأولمبياد ! ☝😐😂 pic.twitter.com/gfhDuc57Yy — haya raouf (@hayaraouf4) October 24, 2022

يعني شيلنا معاكوا الجهاز من باب التيسير و مش عاجبكوا ؟ و لما تتزنقوا طيب فالصباحية هتبيعونا ايه بدل الدهب؟ طقم الصيني؟؟ https://t.co/joDVMgpAHZ — Mirna (@mirnaahmedd4) October 27, 2022

وقبل شهور، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، على اعتبار أنّ هذه المغالاة تدمّر الأسرة قبل بنائها، وتتسبّب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وبلـغ عدد عقود الزواج 880 ألفًا و41 عقدًا مقـابل 876 ألفًا و15 عقدًا لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 0.5%.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 2700 جنيه (نحو 113 دولارًا)، ويقع نحو 30% من عدد السكان -البالغ أكثر من 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر.

رواد منصات التواصل في #مصر مشغولون بمتابعة تدني #الجنيه إلى أقل مستوياته في التاريخ أمام #الدولار بعد تحرير #سعر_الصرف pic.twitter.com/211eWsU1xJ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 27, 2022

مصر على خطى لبنان

انتبهوا لودائعكم

اسحبوها بالتدريج

واشتروا فيها دولار او ذهب

نصيحة لوجه الله يا شعب مصر الشقيق — LINA🇱🇧🌲 (@louloutyr) October 30, 2022

غلّوا الدهب براحتكم أنا كدا كدا إتجوزت 😂❤️ pic.twitter.com/5Wi3oB59Ox — Moataz (@Moataz_adel96) October 28, 2022