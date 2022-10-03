ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.. وسعر برميل النفط يقفز مجددا

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1%، اليوم الاثنين، في أعلى صعود منذ ما أكثر من أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير/شباط 2021.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 1687.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر/أيلول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 1696.70 دولارًا.

وقفز سعر الفضة بنسبة 7.6% إلى 20.44 دولارًا للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع، مما دعم الطلب على الذهب أيضًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 2248.15 دولارًا، والبلاتين 4.5% إلى 897.49 دولارًا للأوقية.

النفط يرتفع

وقفزت أسعار النفط الخام بنحو 4 دولارات في الوقت الذي تدرس فيه أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميًّا ‬لدعم الأسعار، وهو ‬‬ما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا.

ووصل سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات الاثنين إلى 82 دولارًا للبرميل.

وتراجعت أسعار الخام لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو/حزيران بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين (أكبر مستهلك للطاقة) بالطلب، بينما أثّر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.