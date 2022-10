رئيس موصياد: المستثمرون العرب إخوتنا ونجاح المشاريع الكبرى مرتبط بالرئيس التركي (فيديو)

عبّر محمود أصملي رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (موصياد)، عن تفاؤله بعودة العلاقات التركية الخليجية وتوقّع عودتها إلى مستويات أفضل مع مصر أيضا.

وقال أصملي في حوار خاص مع الجزيرة مباشر، إن “التجارة تصلح كل شيء”، واعتبر أن علاقات وطيدة تربطهم بالمستثمرين العرب، مضيفًا “لا نعتبرهم أغرابا عن تركيا بل إخوة لنا”. وتضم جمعية المستثمرين المستقلين 12 ألف مستثمر بينهم عدد كبير من العرب.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن بعض السياسيين في أحزاب المعارضة داخل تركيا يدلون بتصريحات “غير مناسبة” بهذا الشأن، وانتقد ذلك قائلا إن “جميع دول العالم تسعى الآن لجذب الاستثمارات وتتيح فرص مهمة لها، ونحن أيضا نرحب بالمستثمرين العرب والأجانب”.

وتشهد تركيا في الأسبوع المقبل النسخة الـ19 من معرض موصياد، وتشارك فيها 124 دولة ووفود من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين من 24 قطاعًا.

وافتتحت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا مؤخرًا مكتبا تنفيذيا في الكويت، ووقعت اتفاقية استثمار في ليبيا واتفاقية تعاون في قطر. وقال أصملي إن موصياد تسعى لأن تُبنَى العلاقة مع الدول العربية على مبدأ “رابح رابح”.

وتسعى الجمعية للاستثمار في قطاعات استراتيجية في الدول العربية، وتزيد من حجم التبادل التجاري معها، وتعتمد الاتفاقيات والمكاتب على دعم المستثمرين الأجانب وتقديم الاستشارات لهم.

Türkiye's largest mixed trade fair @MUSIADEXPO opens its doors for the 19th time!

The fair will bring together over 100,000 visitors and participants from 124 countries.

🗓️November 2-5

📍@Tuyap Istanbul Fair and Congress Center

🔗https://t.co/iMXJyHoPT5#GlobalTradeisHere pic.twitter.com/MOS1uMsWyJ

— MUSIAD (EN) (@musiad_en) October 24, 2022