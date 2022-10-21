بعد إعدام كتاكيت.. مصر تنوي الإفراج عن شحنات علف من الموانئ

كشف خطاب من وزارة الزراعة المصرية إلى البنك المركزي أن الدولة ستفرج عن “كمية مناسبة” من شحنات العلف من الموانئ أسبوعيا، وذلك في أعقاب إعدامات لكتاكيت نفذها مربو دواجن بسبب شح الأعلاف في ظل نقص الدولار.

وسلط نقص الأعلاف الضوء على تأثير أزمتي الواردات والدولار المرتبطين بكل من التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وحالة الضبابية بشأن سعر الصرف وسط مفاوضات جارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وقال ممثل عن اتحاد منتجي الدواجن في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن إمدادات تقدر بحوالي 1.5 مليون طن من الذرة و500 ألف طن من فول الصويا عالقة في الموانئ، ما أجبر بعض مربي الدواجن على إعدام الكتاكيت التي لا يمكنهم إطعامها.

وانتشرت مقاطع فيديو لمربي الكتاكيت وهم يعدمون عشرات الآلاف منها، ما أثار ضجة واسعة في المجتمع المصري.

وعلق وزير الزراعة المصري على هذه الفيديوهات فقال “إن إعدام الكتاكيت تصرّف غير متكرر وحالة فردية. هذا لا يعني أنه لا يوجد أزمة لكن يجب عدم تضخيم المشكلة. ولا أعرف مصدر هذه المقاطع المصورة. أهل الشر كتير (كثيرون)”.

طيب شوفتوا مصر ف اللحظه ديه طبعا لاء

دا بقا إعدام الكتاكيت رميا ف الشوال لااعدامها عشان مفيش علف ..حسبنا الله ونعم الوكيل 💔 pic.twitter.com/GFjyjIbDvg — Omar In 🇳🇱❤🇪🇬 (@Omar92613917) October 15, 2022

سبب الأزمة

وذكرت وزارة الزراعة أن لجنة ستجتمع كل أسبوع لضمان توافر الأعلاف، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 500 ألف طن من الذرة و250 ألف طن من فول الصويا شهريا. وجرى بالفعل الإفراج عن نحو 62 ألف طن من فول الصويا هذا الأسبوع بقيمة 44 مليون دولار.

وزادت الحرب في أوكرانيا من تكلفة فاتورة مشتريات مصر من القمح والنفط وكذلك من حاجتها إلى الدولار، كما تسببت في تراجع إيرادات السياحة من أوكرانيا وروسيا، وهما سوقان رئيسيان.

وما زاد الطين بلة انهيار الثقة في الجنيه المصري الآخذ في التدهور وخروج المستثمرين المحليين والأجانب من أسواق الدين الحكومي قصير الأجل.

ويواجه المستوردون في مصر صعوبة في دفع ثمن البضائع، من السيارات والأجهزة الكهربائية إلى المنسوجات. وعلى الرغم من إعفاء القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى من قيود الاستيراد التي يفرضها البنك المركزي المصري، تشير التقديرات إلى أن حوالي 700 ألف طن من القمح عالقة في الموانئ.