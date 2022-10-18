افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في قطر بتكلفة 467 مليون دولار

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، محطة (الخرسعة) للطاقة الشمسية، وهي الأولى في قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة، بتكلفة بلغت 1.7 مليار ريال قطري (نحو 467 مليون دولار).

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، إن اختيار موقع محطة الخرسعة جاء بعد “دراسات علمية مستفيضة لتحديد أفضل المواقع التي تتمتع بتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمشروع، مع مراعاة الآثار الجيولوجية والبيئية والمجتمعية”.

وتمتد المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن أكثر من مليون و800 ألف لوحة شمسية تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، وستتولى فيها روبوتات أعمال التنظيف ليلًا باستخدام المياه المعالجة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 800 ميغاواط على أن توفر نحو 10% من استهلاك الكهرباء في البلاد خلال فترة الذروة.

افتتحنا اليوم محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الأولى من نوعها في البلاد، والتي ستُسهم في توليد ما يعادل عُشر الطاقة المستخدمة في الشبكة الوطنية للكهرباء في أوقات الذروة من مصدرٍ مستدام وصديقٍ للبيئة، وضمن خططنا نحو تقليل انبعاثات الكربون وآثار التغيّر المُناخي. pic.twitter.com/soAgQ4dpqn — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 18, 2022

والمحطة مملوكة لمشروع مشترك أُطلِق عام 2016 بين شركات تابعة لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة (60%) إضافة إلى ماروبيني اليابانية (20.4%) وتوتال إنرجي الفرنسية (19.6%).

وأواخر أغسطس/آب، أعلنت قطر التي تسعى إلى توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية، وهو ما سيسمح بمضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون عامين.

وأوضح الوزير أنه سيتم “توسيع” محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بحلول عام 2035.