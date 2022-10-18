مسؤول بصندوق النقد للجزيرة مباشر: قدمنا 21 مليار دولار قروضا لدول المنطقة خلال العامين الماضيين (فيديو)

قال الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الصندوق قدم قروضا بقيمة 21 مليار دولار لدول المنطقة خلال أزمة كورونا.

وأضاف في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن قروض الصندوق لدول المنطقة خلال الفترة الماضية كانت تهدف أيضا إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول.

وأوضح المسؤول الدولي أن الصندوق يعمل بالتعاون مع حكومات الدول التي تلقت قروضا على إعادة تنشيط الاقتصاد بها عبر تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وفيما يتعلق بمصر، قال الدكتور جهاد إن برنامجي الصندوق معها خلال السنوات الماضية نجحا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا يقدر بنحو 6.5% وهو من أعلى معدلات النمو على مستوى دول العالم المستوردة للنفط.

وأضاف أنه كان هناك زيادة في معدلات برامج الحماية الاجتماعية في مصر منذ عام 2016.

وذكر المسؤول الدولي أنه “لا بد من أخذ الظروف العالمية في الاعتبار” عند مناقشة برامج اقتراض جديدة، مضيفا أننا “نعيش الآن واحدة من أصعب الأزمات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى الأزمة المالية ورفع مستوى الفائدة والتضخم مما كان له تداعيات كبيرة على دول المنطقة”.

وقال إن الصندوق تفاوض مع مصر على عدة أمور، من بينها “تعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحويل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا وأن يتم العمل من أجل استخدام أفضل للمال العام رفع مستوى الشفافية”.





أما فيما يتعلق بتونس، أوضح دكتور جهاد أن البرنامج الأخير للاتفاق معها يهدف إلى “تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية خاصة المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفا، وإصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وأكثر تصاعدية”.

وأضاف أن الاتفاق يهدف أيضا إلى “إصلاح المؤسسات العامة بهدف رفع مستوى التنافسية، ومحاربة التضخم وما يترتب عليه خاصة أنه يؤثر بشكل أكبر على متوسطي ومحدودي الدخل”.





وقال صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بدوره أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد الماضي، الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفًا أن إعلانًا في هذا الصدد سيصدر “قريبًا جدًا”.