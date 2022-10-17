رئيس شعبة الثروة الداجنة: إعدام الكتاكيت يدل على الكارثة التي وصل إليها قطاع الدواجن في مصر (فيديو)

قال خبراء مصريون في قطاع صناعة الدواجن للجزيرة مباشر إن الحكومة تأخرت في التدخل للإفراج عن شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ مما هدد الصناعة بشكل حقيقي.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن عمليات إعدام “الكتاكيت” تدل على الكارثة التي وصل إليها قطاع الدواجن في مصر.

وأوضح عبد العزيز في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الفترة السابقة شهدت خروج الكثير من مدخلات الإنتاج من صناعة الدواجن بسبب الأزمة التي شهدتها مصر في توافر الأعلاف.

وأعرب عن اعتقاده بأن القرارات الأخيرة بتخصيص المبالغ المالية اللازمة للإفراج عن شحنات الأعلاف في الموانئ ستساهم في حل الأزمة، مطالبا السلطات بضرورة متابعة والرقابة على الأعلاف المفرج عنها حتى لا يتم تخزينها لرفع سعرها من قبل البعض.

بدوره قال محمد علي العناني، أحد مربي وموزعي الدواجن، إن قرارات مجلس الوزراء المصري تأخرت كثيرا.

وأعرب عن اعتقاده بأن كميات الأعلاف التي تم الإفراج عنها لن تكفي السوق المحلي سوى أيام قليلة فقط.





وأعلنت السلطات في مصر عن قرارات للإفراج أسبوعيا عن كميات من الأعلاف من فول الصويا والذرة الصفراء في الموانئ خلال الفترة المقبلة.

وأقدم عدد من مربي الدواجن في مصر على إعدام أعداد ضخمة من الكتاكيت الصغيرة على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها في الأسواق المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر إعدام الكتاكيت داخل المزارع بوضعها داخل حقائب بلاستيكية كبيرة.