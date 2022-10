تراس في وضع صعب.. وزير المالية البريطاني الجديد يلغي خطط رفع الضرائب

ألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، الاثنين، إجراءات ضريبية يعتمد تمويلها على الديون على أمل تهدئة الأسواق، في تراجع حكومي كبير يعرّض رئيسة الوزراء ليز تراس لوضع صعب.

وقدّر هانت أن التعديلات ستسهم في جمع نحو 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويا، بعدما قدّر خبراء اقتصاد أن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني. كما حذّر من إمكانية خفض النفقات.

وشدد وزير المالية -الذي تولى المنصب بشكل مفاجئ ليحل مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالته- على أن أي حكومة لا ينبغي لها السيطرة على الأسواق، لكنه أكد أن تحرّكه سيكون له دور مُطمْئن بشأن صحة الأموال العامة.

وقال هانت في بيان “سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أُعلِنت قبل 3 أسابيع”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأضاف “الهدف الأهم لبلدنا حاليا هو تحقيق الاستقرار”.

Watch the Chancellor @Jeremy_Hunt ’s statement outlining the measures being brought forward from the Medium-Term Fiscal Plan that will support fiscal sustainability. https://t.co/faGd6A9YVp pic.twitter.com/1MWp4Y2ewv

وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأقل للضريبة على الدخل، ووضع حدا لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل/نيسان بدلا من أواخر العام 2024.

وقال إن الحكومة ستراجع بعد أبريل حزمة دعم أسعار الطاقة.

كما تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب أرباح المساهمين، فضلا عن خطة لتوفير تجربة تسوّق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.

ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

The Chancellor @Jeremy_Hunt will make a statement this morning, bringing forward measures from the Medium-Term Fiscal Plan that will support fiscal sustainability.

A statement to @HouseofCommons will follow this afternoon.

Read more: https://t.co/iA4DkquxaP pic.twitter.com/d29N5vaxrC

— HM Treasury (@hmtreasury) October 17, 2022