بعد تساؤلات عمرو أديب.. نقيب السياحيين للجزيرة مباشر: من الصعب مقارنة مصر بتركيا لهذه الأسباب (فيديو)

قال حمدي عز نقيب السياحيين في مصر إن تراجع قطاع السياحة المصري يعود إلى غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن هذه الصناعة.

وأضاف خلال مشاركته، الأحد، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن مصر تحتاج إلى جهد كبير كي تستجلب 30 أو 40 مليون سائح في العام، وهو ما يتطلب تخطيطًا واضحًا بين وزارة السياحة والطيران وجهات أخرى، لم يسمها.

وأشار عز إلى صعوبة مقارنة الوضع المصري مع مثيله في تركيا نظرًا لفارق الإمكانات في البنى التحتية التي تتمثل في عدد الفنادق والغرف الفندقية المتوافرة.

وأوضح عز أن مدينة إسطنبول وحدها فيها 20 ألف فندق، في وقت لا يتجاوز عدد الغرف الفندقية في مصر 250 ألف غرفة.

وأضاف “عدد الفنادق في تركيا أضعاف نظيرتها في مصر”.

وشدد عز على حاجة مصر إلى بنى تحتية ومواصلات وبناء فنادق للنهوض بقطاع السياحة.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو للمذيع عمرو أديب تساءل فيه عن الأسباب التي جعلت أعداد السائحين في دول مثل تركيا واليونان تفوق نظيرتها في مصر بأضعاف المرات، مشددًا على أهمية أن يكون في مصر طموح أكبر بالسياحة واستقطاب المستثمرين في هذا المجال.





وأكد نقيب السياحيين المصريين أن إصلاح قطاع السياحة يحتاج إلى الجلوس مع الوكلاء الدوليين للسياحة في الخارج ومنحهم امتيازات لوضع مصر على خريطة السياحة الدولية عن طريق توفير عروض جيدة.

وأشار عز إلى غياب ثقافة التسويق للمنتجات السياحية المصرية، لافتًا إلى وجود عدد من الأنماط السياحية في مصر مثل “العلاجية والشاطئية والثقافية وسياحة الصحراء”.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر قد قال إن عدد السياح الوافدين بلغ 4.9 ملايين سائح في النصف الأول من 2022.

كما أوضح الجهاز أن عدد السياح الوافدين مـن جميع دول العالم بلغ 8 ملايين سائح في العام 2021 مقابل 3.7 ملايين سائح في 2020.

23 مليون سائح يقصدون تركيا

ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت تركيا أنها استقبلت 23 مليونًا و30 ألفًا و209 سائحين أجانب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، حقق عدد الزوار الأجانب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نموًا بنسبة 128.28% مقارنة بالمدة نفسها من العام الفائت.

وتصدر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال المدة المذكورة، بواقع مليونين و992 ألفًا و552 سائحًا، تلاهم الروس في المركز الثاني بمليونين و197 ألفًا و331، ثم المملكة المتحدة بمليون و810 آلاف و248 سائحًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار تركيا 6 ملايين و665 ألفًا و129 سائحًا أجنبيًا، أي بنمو بلغت نسبته 52.84% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.