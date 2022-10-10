بيانات رسمية: تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية يبلغ أعلى مستوياته منذ 2018

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي)، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر/ أيلول مقابل 14.6% في أغسطس/ آب، في أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7%.

وبحسب بيانات الجهاز الحكومي فإن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 21.5% خلال سبتمبر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب صعود أسعار الحبوب بنسبة 49.4%.

كما زادت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بـ31.5%.

وارتفعت أيضًا أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.1% على أساس سنوي، والثقافة والترفيه بنسبة 24%، والأثاث والمعدات المنزلية بـ17.9%.

وعانت مصر خلال عام 2022 من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وهو ما ظهر على صعود فاتورة الواردات بـ90% إلى أكثر من 9 مليارات دولار شهريا من متوسط 4.5 مليارات دولار سابقا.

ويستهدف البنك المركزي المصري -الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل- معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس/ آب إنه يتوقع ارتفاعًا مؤقتًا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًّا فيما بعد.