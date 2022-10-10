الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوع مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، بعدما عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حادّ.

كما ارتفع الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم هذا الأسبوع، التي من المتوقع أن تُظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1686.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.8% إلى 1695.70 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر/ أيلول، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الفدرالي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي من 6.3% إلى 6.5%.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس/ آذار، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ1.9% إلى 19.73 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين بـ0.6% إلى 906.90 دولارات، كما تراجع البلاديوم بـ0.1% إلى 2179.49 دولارا.

ارتفاع طفيف للدولار

وارتفع مؤشر الدولار بـ0.33% إلى 113.16 متجاوزا أدنى مستوياته حول 110 الأسبوع الماضي وعائدا نحو المستوى الأعلى له في 20 عاما الذي بلغه الشهر الماضي عند 114.78. ونزل اليورو بـ0.39% إلى 0.9694 دولار.

وقال بنك إنجلترا إنه مستعد لشراء ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني (11.07 مليار دولار) من السندات البريطانية اليوم الاثنين، أي مثلي الحد السابق.

لكن الجنيه الإسترليني تراجع في الجلسة الرابعة على التوالي على الرغم من تحرك بنك إنجلترا. وفي أحدث تداول، انخفض بـ0.37% إلى 1.1052 دولار، غير أنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى قياسي بلغه في سبتمبر وهو 1.0327 دولار.

وشهد الين الياباني تغيرا طفيفا بعد هبوط نحو مستويات دفعت إلى تدخل السلطات لدعمه الشهر الماضي. وبلغ الين في أحدث تداول 145.46 للدولار.

ومع عودة فتح الأسواق الصينية بعد عطلة استمرت أسبوعا، بلغ اليوان عند الفتح 7.10 للدولار قبل أن ينخفض إلى 7.1431.

وانخفض الدولار الأسترالي بـ1.01% إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 0.6301 دولار.