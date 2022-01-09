مناطق عازلة في ٥٠ مطارا أمريكيا تحضيرا لإطلاق شبكات الجيل الخامس.. إليك التفاصيل

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، عن قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية للعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

AT&T and Verizon agreed to buffer zones around 50 airports to reduce the risk of disruption from potential interferencehttps://t.co/eF4LtFHHL8 — Gadgets 360 (@Gadgets360) January 8, 2022

وأعلنت القائمة في أعقاب موافقة شركتي (أيه تي آند تي) و(فيرايزون) للاتصالات، الاثنين الماضي، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وتشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيغاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وفي هذا السياق، وافقت الشركتان أيضا على إرجاء تدشين بدء العمل بتكنولوجيا لشبكة (سي) الخاصة بالجيل الخامس مدة أسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

FAA Names 50 U.S. Airports That Will Have 5G Buffer Zones: At issue is potential interference from high-speed wireless service, known as 5G, with the equipment that airplanes use for take-offs and landings. Both telecoms and airlines seek a compromise on… https://t.co/rdopKa7Bfd — Eric Porat Travel (@porat_eric) January 8, 2022

وكان من المقرر أن تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة إلى تكنولوجيا الجيل الخامس في 5 يناير الجاري .

واستحوذت الشركتان على الموجة (سي) الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس كاملة تقريبا مقابل 80 مليار دولار في مزاد أُجري العام الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حثت شركتا (بوينغ) و(إيرباص) -وهما أكبر شركتين لتصنيع الطائرات في العالم- الحكومة الأمريكية على تأجيل طرح خدمات الجيل الخامس الجديدة لاتصالات الهواتف.

وقال مسؤولَا شركتي بوينغ وإيرباص في الولايات المتحدة ديف كالون وجيفري نيتل في رسالة مشتركة إلى وزير المواصلات بيت باتيغيج إن “تداخل (تكنولوجيا) الجيل الخامس قد يؤثر سلبا على قدرة تشغيل الطائرات بأمان”.

بيد أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أعلنت، اليوم، معالجة هذه المخاوف بإنشاء المناطق العازلة بالمطارات.

FAA details 50 airports that will have 5G buffer zones https://t.co/rhOXnTfGOS pic.twitter.com/Sk8ytrGLaP — Austin Kellerman (@AustinKellerman) January 8, 2022

يشار إلى أن شركتي (أيه تي آند تي) و(فيرايزون) قد أجلتا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي موعد الطرح التجاري لخدمة الجيل الخامس حتى 5 يناير الجاري لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتقليل إمكانية التداخل مع نظم الطيران.