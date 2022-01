مناطق عازلة في ٥٠ مطارا أمريكيا تحضيرا لإطلاق شبكات الجيل الخامس.. إليك التفاصيل

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، عن قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية للعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأعلنت القائمة في أعقاب موافقة شركتي (أيه تي آند تي) و(فيرايزون) للاتصالات، الاثنين الماضي، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وتشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيغاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وفي هذا السياق، وافقت الشركتان أيضا على إرجاء تدشين بدء العمل بتكنولوجيا لشبكة (سي) الخاصة بالجيل الخامس مدة أسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

