اقتصاد|الولايات المتحدة

مناطق عازلة في ٥٠ مطارا أمريكيا تحضيرا لإطلاق شبكات الجيل الخامس.. إليك التفاصيل

من المقرر أن تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة للعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير (مواقع)
8/1/2022

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، عن قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية للعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأعلنت القائمة في أعقاب موافقة شركتي (أيه تي آند تي) و(فيرايزون) للاتصالات، الاثنين الماضي، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وتشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيغاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وفي هذا السياق، وافقت الشركتان أيضا على إرجاء تدشين بدء العمل بتكنولوجيا لشبكة (سي) الخاصة بالجيل الخامس مدة أسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وكان من المقرر أن تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة إلى تكنولوجيا الجيل الخامس في 5 يناير الجاري .

واستحوذت الشركتان على الموجة (سي) الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس كاملة تقريبا مقابل 80 مليار دولار في مزاد أُجري العام الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حثت شركتا (بوينغ) و(إيرباص) -وهما أكبر شركتين لتصنيع الطائرات في العالم- الحكومة الأمريكية على تأجيل طرح خدمات الجيل الخامس الجديدة لاتصالات الهواتف.

وقال مسؤولَا شركتي بوينغ وإيرباص في الولايات المتحدة ديف كالون وجيفري نيتل في رسالة مشتركة إلى وزير المواصلات بيت باتيغيج إن “تداخل (تكنولوجيا) الجيل الخامس قد يؤثر سلبا على قدرة تشغيل الطائرات بأمان”.

بيد أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أعلنت، اليوم، معالجة هذه المخاوف بإنشاء المناطق العازلة بالمطارات.

يشار إلى أن شركتي (أيه تي آند تي) و(فيرايزون) قد أجلتا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي موعد الطرح التجاري لخدمة الجيل الخامس حتى 5 يناير الجاري لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتقليل إمكانية التداخل مع نظم الطيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات