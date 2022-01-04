30 مليار دولار زيادة في ثروة إيلون ماسك في يوم واحد

أضاف إيلون ماسك أغنى شخص في العالم نحو 30 مليار دولار إضافية إلى ثروته، أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات زادت ثروة ماسك، أمس الإثنين، بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2% إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.

وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50% لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار.

ويمتلك ماسك 18% من أسهم تسلا تقريبا، وكان قد باع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار في إطار خطة لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10% وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.

ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأمريكي جون روكفلر.

كان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك “لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي” لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت تسلا قد كشفت عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق.

وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية.

وسلمت تسلا، بقيادة رئيسها التنفيذي الملياردير إيلون ماسك، 308600 سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة.

وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول بنحو 70% عن العام السابق ونحو 30% عن التسليمات القياسية في الربع السابق.

وكتب ماسك على تويتر “عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!”

وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87% مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021.

وقال ماسك في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50% لفترة طويلة.