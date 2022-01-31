الإمارات تعلن استحداث ضريبة على أرباح الأعمال

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بدءًا من يونيو/حزيران 2023، بينما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والصغيرة”.

وأضاف البيان أن “نظام ضريبة الشركات المطبَّق في الدولة سيكون ضمن الأكثر تنافسية دوليًّا” مشيرًا إلى أنه “لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسَب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة”.

وزارة المالية تعلن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023 pic.twitter.com/btwNiRhoqL — وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) January 31, 2022

ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أنه “مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة”.

والإعفاءات الضريبية التي على رأسها ضريبة الدخل هي أبرز ما يميّز الاستثمار في الإمارات، لكن الشركات ستضطر لفقد هذه الميزة بداية من منتصف العام المقبل.

وكانت الإمارات قد بدأت هذا الشهر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى بتاريخها في تحوّل استراتيجي.

وجاء القرار بوقت تحتدم فيه المنافسة الاقليمية، خصوصًا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.